La NASA attribue à Astrobotic, Firefly et Intuitive Machines des contrats pour la construction d'atterrisseurs lunaires dans le cadre de son projet de base lunaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les montants des contrats)

L'administrateur de la NASA, Jared Isaacman, a annoncé mardi que trois entreprises — Astrobotic, Firefly Aerospace FLY.O et Intuitive Machines

LUNR.O — s'étaient vu attribuer des contrats visant à envoyer davantage d'atterrisseurs lunaires sans équipage à la surface de la Lune dans le cadre du projet de base lunaire Artemis de l'agence.

Les contrats conclus avec Firefly et Intuitive Machines prévoient chacun l'envoi d'un atterrisseur supplémentaire sur la Lune, pour un montant de 144 millions de dollars chacun. Le contrat d'Astrobotic porte sur deux missions d'atterrissage et s'élève à un total de 280 millions de dollars.