 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La NASA attribue à Astrobotic, Firefly et Intuitive Machines des contrats pour la construction d'atterrisseurs lunaires dans le cadre de son projet de base lunaire
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 20:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les montants des contrats)

L'administrateur de la NASA, Jared Isaacman, a annoncé mardi que trois entreprises — Astrobotic, Firefly Aerospace FLY.O et Intuitive Machines

LUNR.O — s'étaient vu attribuer des contrats visant à envoyer davantage d'atterrisseurs lunaires sans équipage à la surface de la Lune dans le cadre du projet de base lunaire Artemis de l'agence.

Les contrats conclus avec Firefly et Intuitive Machines prévoient chacun l'envoi d'un atterrisseur supplémentaire sur la Lune, pour un montant de 144 millions de dollars chacun. Le contrat d'Astrobotic porte sur deux missions d'atterrissage et s'élève à un total de 280 millions de dollars.

Valeurs associées

FIREFLY
29,3250 USD NASDAQ +0,95%
INTUITIVE MACH RG-A
21,3800 USD NASDAQ +1,96%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
ABIVAX
115,5 +38,66%
CAC 40
8 403,99 +0,44%
Pétrole Brent
72,92 +0,51%
2CRSI
30,68 -0,90%
STELLANTIS
4,982 +1,87%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank