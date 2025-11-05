La Motion Picture Association demande à Meta de retirer le label PG-13 des filtres Instagram pour adolescents

La Motion Picture Association a envoyé une lettre de cessation et de désistement à Meta META.O , s'opposant à l'utilisation par la plateforme de médias sociaux de filtres inspirés du système de classification des films PG-13 pour la modération de contenu sur Instagram pour les utilisateurs de moins de 18 ans.

Le groupe professionnel a déclaré que l'affirmation de Meta selon laquelle ses filtres s'alignent sur la classification PG-13 est "littéralement fausse et très trompeuse", car les systèmes automatisés de la société mère de Facebook ne suivent pas le processus curatif et consensuel utilisé pour le système de classification des films.

Le mois dernier, Meta a déclaré que sa plateforme Instagram limiterait ce que les utilisateurs de moins de 18 ans peuvent voir sur la plateforme en utilisant des filtres inspirés du système de classification des films PG-13.

La lettre adressée à Jennifer Newstead, directrice juridique de Meta, le 28 octobre, demandait à Meta de dissocier immédiatement les comptes pour adolescents et les outils d'intelligence artificielle du système de classification et de s'abstenir de toute utilisation de la marque PG-13, en demandant une résolution d'ici le 3 novembre.

La MPA a déclaré que PG-13 est une marque de certification enregistrée et que l'utilisation non autorisée par Meta pourrait éroder la confiance du public dans son système d'évaluation, selon la lettre examinée par Reuters mercredi.

Un porte-parole de Meta a déclaré que l'entreprise espérait travailler avec la MPA et qu'elle avait procédé à ce changement pour répondre aux préoccupations des parents. L'entreprise a précisé qu'elle n'avait jamais revendiqué de partenariat avec la MPA et que son contenu avait été officiellement évalué par l'association.

Meta a renforcé les mesures de sécurité sur ses plateformes de médias sociaux et ses avatars d'intelligence artificielle après avoir fait l'objet de critiques de la part de groupes de défense et de poursuites judiciaires , alléguant que l'entreprise n'a pas protégé les jeunes utilisateurs contre les contenus préjudiciables.

Le mois dernier, Meta a déclaré qu'elle permettrait aux parents de désactiver les chats privés des adolescents avec des personnages d'intelligence artificielle .

Les autorités de régulation américaines ont renforcé la surveillance des entreprises d'IA en raison des dommages potentiels causés par les chatbots. En août, Reuters a rapporté que les règles d'IA de Meta permettaient des conversations provocantes avec des mineurs.