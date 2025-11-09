Israël a reçu la dépouille présumée de Hadar Goldin, tué en 2014 à Gaza

Chemi Goldin (bas), le frère du soldat israélien Hadar Goldin (haut) tué en 2014 à Gaza et dont la dépouille doit être restituée dimanche par le Hamas, prend la parole lors d'un rassemblement à Tel-Aviv le 25 octobre 2025 ( AFP / Jack GUEZ )

Israël a annoncé dimanche avoir reçu un nouveau corps d'otage, que le Hamas a dit être celui du soldat israélien Hadar Goldin, tué en 2014 dans la bande de Gaza, et dont la remise par le mouvement islamiste palestinien a été pendant onze ans au coeur d'intenses tractations.

Le cercueil, remis par la Croix-Rouge à l'armée israélienne et au Shin Bet, le service de sécurité intérieure, "sera transféré en Israël, où il sera accueilli lors d'une cérémonie militaire", avant d'être acheminé vers l'Institut national de médecine légale pour que la dépouille soit identifiée, a indiqué le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Si son idendité est confirmée, ce corps serait le 24e appartenant à un otage remis par le Hamas sur les 28 qu'il s'est engagé à rendre dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu à Gaza.

Samedi, la rumeur avait commencé à bruisser avec la diffusion d'une vidéo montrant des hommes armés du Hamas accompagnés de membres de la Croix-Rouge se rendant dans un tunnel de Gaza pour y extirper un corps présenté comme celui du soldat Goldin.

Dans la foulée, plusieurs médias israéliens ont rapporté qu'Israël avait autorisé ces membres du Hamas et de la Croix-Rouge à mener des recherches dans un tunnel dans une partie de la ville de Rafah actuellement contrôlée par l'armée israélienne, dans le sud de la bande de Gaza.

Et le chef de l'armée Eyal Zamir avait rencontré en soirée la famille du lieutenant Hadar Goldin pour la "mettre au courant des informations connues à ce jour" et s'engager à rapatrier ses restes en Israël.

Dimanche, la branche armée du Hamas, les Brigades Ezzedine al-Qassam, a annoncé qu'elle allait "remettre le corps de l'officier Hadar Goldin, qui a été trouvé hier dans un tunnel de la ville de Rafah, à 14h00 (12h00 GMT) heure de Gaza", dans un communiqué publié sur Telegram.

L'armée israélienne a ensuite indiqué que le mouvement islamiste palestinien avait remis à la Croix-Rouge un cercueil contenant le corps d'un otage, qu'elle a ensuite pris en charge pour le conduire en Israël, où son identité doit être confirmée.

- Tractations -

Selon l'armée israélienne, Hadar Goldin a été tué à 23 ans le 1er août 2014, lors d'une mission avec son unité de reconnaissance dans un tunnel près de Rafah lors d'une précédente guerre dans la bande de Gaza.

En janvier dernier, le soldat Oron Shaoul, 21 ans au moment de sa mort le 20 juillet 2014, lors de l'explosion du véhicule militaire dans lequel il se trouvait durant une opération militaire à Gaza-Ville, avait été ramené par l'armée israélienne de Gaza à Israël où il a été inhumé.

Pendant des années, les dépouilles des soldats Goldin et Shaoul ont été au centre de négociations indirectes entre Israël et le Hamas en vue notamment de la libération de prisonniers palestiniens.

Hadar Goldin fait partie des cinq otages morts toujours retenus à Gaza et dont le Hamas doit encore rendre les corps à Israël en vertu de l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre.

Les autres sont trois Israéliens et un Thaïlandais, tous morts lors de l'attaque du Hamas en Israël du 7 octobre 2023 qui a déclenché la guerre à Gaza.

Depuis le début de la trêve à Gaza, le mouvement islamiste palestinien a libéré les derniers 20 otages vivants du 7-Octobre et rendu, avant dimanche, les dépouilles de 23 des 28 captifs morts toujours retenus.

En échange, Israël a libéré près de 2.000 prisonniers palestiniens, et rendu les corps de 15 Palestiniens tués pour chaque otage israélien décédé rendu.

L'attaque du 7 octobre 2023 a entraîné la mort de 1.219 personnes côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP établi à partir de données officielles.

Depuis lors, plus de 69.176 Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza par la campagne militaire israélienne de représailles, majoritairement des civils, selon le ministère de la Santé de Gaza, dont les chiffres sont jugés fiables par l'ONU.