Naufrage d'un bateau avec 90 migrants à bord entre Malaisie et Thaïlande, au moins un mort

Les secours malaisiens cherchent des survivants le 9 novembre 2025 après le naufrage d'un bateau transportant des migrants de Birmanie près de la frontière entre la Malaisie et la Thaïlande ( MALAYSIAN MARITIME ENFORCEMENT AGENCY / Handout )

Les autorités malaisiennes ont lancé des opérations de secours dimanche après le naufrage d'un bateau transportant 90 migrants entre la Malaisie et la Thaïlande, qui a fait au moins un mort, et alors que deux autres embarcations ont disparu.

"A ce stade, 11 personnes, dont un corps, ont été retrouvées", a déclaré dans un communiqué le directeur de l'autorité maritime de l'Etat du Kedah (nord), Romli Mustafa, prévenant que d'autres victimes pourraient être découvertes en mer.

L'accident s'est produit près de l'île thaïlandaise de Tarutao, juste au nord de celle de Langkawi, territoire malaisien touristique.

Le navire aurait chaviré il y a trois jours, a annoncé à la presse locale le chef de la police de la région, Adzli Abu Shah. Selon le média Free Malaysia Today, citant le responsable, deux autres embarcations avec sensiblement le même nombre de passagers ont également disparu.

D'après M. Adzli, les premiers éléments d'enquête suggèrent qu'un groupe de 300 migrants clandestins venus de Birmanie avait d'abord embarqué à bord d'un grand bateau qui l'a emmené près de la Malaisie.

"Cependant, alors qu'ils approchaient de la frontière, on leur a ordonné de se répartir sur trois bateaux plus petits, chacun transportant 100 personnes", a-t-il détaillé auprès de l'agence de presse nationale Bernama.

La victime confirmée est une femme apparemment membre de la communauté rohingya, persécutée en Birmanie.

"La situation des deux autres bateaux est toujours inconnue", a poursuivi M. Adzli dans des propos rapportés par le New Straits Times, précisant que les autorités maritimes avaient lancé des opérations de recherche et de secours.

Sollicitée par l'AFP, la police n'a pas donné suite dans l'immédiat.

- Trafic d'êtres humains -

La Malaisie accueille des millions de migrants originaires de pays d'Asie plus pauvres, dont beaucoup de sans-papiers qui travaillent dans la construction ou l'agriculture.

De telles traversées, permises par des organisations de trafic d'êtres humains, sont souvent dangereuses et peuvent se terminer en naufrages.

En décembre 2021, l'un des mois les plus funestes en Malaisie, plus de 20 migrants étaient morts noyés dans plusieurs chavirements au large des côtes du pays.

"Les organisations de passeurs sont de plus en plus actives, exploitant les migrants en les rendant victimes de trafic d'êtres humains et leur faisant emprunter des voies maritimes à hauts risques", a dénoncé Romli Mustafa.

D'après la presse locale, ces groupes font payer entre 3.200 et 3.500 dollars (entre 2.765 et 3.025 euros) la traversée vers la Malaisie.

Les embarcations sont souvent mal entretenues, ne sont pas équipées en gilets de sauvetage, et nombre de leurs passagers ne savent pas nager.