La mortalité du coronavirus trois fois supérieure à celle de la grippe, selon l'OMS

GENÈVE, 3 mars (Reuters) - Le taux de mortalité du nouveau coronavirus est de l'ordre de 3,4%, alors que celui de la grippe saisonnière est inférieur à 1%, mais sa propagation peut être enrayée, selon le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). "Pour résumer, le Covid-19 se propage moins efficacement que la grippe, sa transmission ne semble pas être provoquée par des personnes qui ne sont pas malades, il provoque une maladie plus grave que la grippe, il n'y a pas encore de vaccins ni de traitement et il peut être contenu", a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus lors d'une conférence de presse mardi à Genève. Le directeur de l'OMS a par ailleurs dit avoir évoqué avec Thomas Bach, président du Comité international olympique, la question d'un éventuel report des Jeux de Tokyo, qui doivent s'ouvrir en juillet. "Je pense qu'il serait prématuré de décider maintenant. Il serait bon de surveiller la situation", a-t-il ajouté. (Stephanie Nebehay, version française Jean-Philippe Lefief)

