La montée en puissance de Waitsia améliore les perspectives alors que l'australien Beach Energy fait face à une baisse de ses bénéfices, selon Morningstar

5 février - ** Morningstar prévoit un avenir meilleur pour Beach Energy BPT.AX alors que le gaz de Waitsia, attendu depuis longtemps, commence enfin à couler ** La société pétrolière et gazière australienne de taille moyenne a annoncé jeudi une baisse de 8% de ses bénéfices au premier semestre, en raison de l'augmentation des coûts de vente et de la baisse des prix du pétrole et des liquides

** Le cabinet d'études de marché indique que le NPAT sous-jacent est conforme à ses prévisions et souligne que la montée en puissance de Waitsia progresse, l'usine atteignant 165 térajoules (TJ) par jour après le premier semestre et devant se rapprocher de sa capacité nominale de 250 TJ par jour d'ici le troisième trimestre 2026

** Le marché est inquiet quant au coût potentiel du remplacement des réserves, notamment en raison des dépassements répétés des coûts de Waitsia, mais il estime que BPT est bien placé pour tirer parti des flux de trésorerie de Waitsia grâce à des forages ciblés ou à une acquisition stratégique - Morningstar

** La société de courtage maintient son estimation de la juste valeur de BPT à 2,60 dollars australiens

** L'action a progressé de 2,13 % depuis le début de l'année à la dernière clôture