LA MONNAIE NE PEUT PAS ÊTRE PRIVÉE, DIT VILLEROY PARIS (Reuters) - La monnaie ne peut pas être privée, a déclaré samedi sur France Inter François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, qui considère qu'il s'agit avant tout d'un "bien public de souveraineté. François Villeroy de Galhau a rappelé son attachement au projet européen de création de monnaie numérique européenne, l'e-Euro, soulignant que l'utilisation des billets de banque diminuait progressivement dans plusieurs pays de la zone euro, tout particulièrement dans le Nord de l'Europe. "Ils se posent la question de savoir si demain il faut pas donner le droit au citoyen a une monnaie digitale qui n'est plus un billet physique mais qui a la même qualité c'est à dire la sécurité de la Banque de France et de la Banque centrale europeenne", a-t-il déclaré. "La monnaie, ça ne peut pas être privé. La monnaie c'est un bien public de souveraineté. C'est une reflexion que nous commençons, parce qu'elle pose enormément de questions." (Geert de Clercq et Nicolas Delame)

