La moitié des Français se rend sur YouTube au moins une fois par semaine

La moitié des Français se rend au moins une fois par semaine sur YouTube ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

La moitié des Français se rend au moins une fois par semaine sur YouTube, une proportion qui atteint près de 70% des moins de 35 ans, selon une étude du régulateur de l'audiovisuel, l'Arcom, publiée mardi.

Dans le détail, les 15-24 ans sont 69% et les 25-34 ans 64%, contre 48% parmi les Français de 15 ans et plus, d'après cette étude sur les tendances 2026 commandée aux instituts Médiamétrie et CSA, qui fait un focus sur YouTube, en pleine croissance.

Parmi les réseaux sociaux et plateformes de partage de vidéos, YouTube arrive ainsi en deuxième position, derrière Facebook (fréquenté au moins une fois par semaine par 60% des Français) et devant Instagram (41%).

YouTube, propriété de l'américain Google, se regarde sur smartphone en premier lieu, pour 89% des personnes interrogées, puis sur ordinateur (78%) et sur le poste de télévision (67%), qui permet une consommation partagée.

YouTube, propriété de l'américain Google, se regarde sur smartphone en premier lieu ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Parmi les personnes regardant YouTube sur la télé, un quart (27%) ont même désormais le réflexe de regarder ce qu'il y a sur la plateforme en s'installant devant le poste. Cette proportion atteint 36% des 15-24 ans.

Les contenus proposés sont jugés plus intéressants que ceux des chaînes télé traditionnelles par 42% des utilisateurs, autant intéressants par 51% et moins intéressants par 7%.

Les chaînes redoutent la concurrence de la plateforme, simple hébergeur qui n'est pas soumis aux mêmes obligations.

En outre, 77% du total des consommateurs de YouTube regardent des vidéos de plus de 30 minutes, et même 85% de ceux regardant YouTube via la télévision.

Le visionnage de vidéos de moins de 5 minutes reste ultra majoritaire, par 91% des utilisateurs ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Le visionnage de vidéos de moins de 5 minutes reste ultra majoritaire, par 91% des utilisateurs.

Les programmes télés classiques sont cependant présents sur YouTube, et ils sont regardés par près d'un consommateur sur deux (48%), derrière les vidéos courtes qui défilent (55%) et les vidéos de YouTubeurs (50%).

Il existe ainsi une certaine "convergence" entre chaînes et YouTube, observe Juliette Théry, membre du collège de l'Arcom. Des créateurs YouTube sont d'ailleurs présents sur les chaînes, et inversement des figures de la télé animent des programmes sur la plateforme.

YouTube comme Dailymotion sont principalement consultés pour le divertissement, les services de vidéos à la demande par abonnement tels Netflix et Prime Video pour la fiction et les chaînes télé pour l’information et le sport.