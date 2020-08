Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La ministre libanaise de l'Information a démissionné Reuters • 09/08/2020 à 11:10









(Bien lire la ministre libanaise de l'Information, ajoute citation) DUBAI, 9 août (Reuters) - La ministre libanaise de l'Information, Manal Abdel Samad, a annoncé dimanche sa démission, qu'elle a expliquée par l'incapacité du gouvernement à mettre en oeuvre des réformes et par la catastrophe qui s'est produite mardi sur le port de Beyrouth. "Après l'énorme catastrophe de Beyrouth, je présente ma démission du gouvernement", a déclaré la ministre lors d'une brève allocution télévisée, reprise par le quotidien L'Orient-Le Jour. "Je m'excuse auprès des Libanais, nous n'avons pas pu répondre à leurs attentes." L'explosion a fait au moins 158 morts et 6.000 blessés. Elle a aussi creusé le fossé entre une partie de la population libanaise et sa classe politique, accusée de négligence, d'incurie et de corruption. Le centre de Beyrouth a été samedi le théâtre d'une manifestation sous tension qui a fait plusieurs dizaines de blessés. (Maher Chmaytelli version française Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.