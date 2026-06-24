La ministre japonaise des Finances affirme que Google a proposé son système d'IA de pointe à trois grandes banques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama, a déclaré mercredi que Google ( GOOGL.O , filiale d'Alphabet Inc.) avait proposé son tout dernier système d'IA de pointe à trois mégabanques japonaises.

Mme Katayama s'est exprimée devant la presse après avoir rencontré Hiroshi Lockheimer, haut responsable de Google, au ministère des Finances.