La ministre japonaise des Finances affirme que Google a proposé son système d'IA de pointe à trois grandes banques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama, a déclaré mercredi que Google ( GOOGL.O , filiale d'Alphabet Inc.) avait proposé son tout dernier système d'IA de pointe à trois mégabanques japonaises.
Mme Katayama s'est exprimée devant la presse après avoir rencontré Hiroshi Lockheimer, haut responsable de Google, au ministère des Finances.
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