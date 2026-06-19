La mine Red Chris de Newmont obtient une autorisation essentielle pour passer à l'exploitation par abattage en blocs

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Newmont NEM.N a annoncé vendredi que sa mine Red Chris, en Colombie-Britannique, avait obtenu les autorisations réglementaires indispensables, ouvrant ainsi la voie au passage d'une exploitation à ciel ouvert à une exploitation par abattage par blocs et prolongeant ainsi sa durée de vie jusqu'au milieu des années 2040.

Newmont détient une participation majoritaire et exploite la mine Red Chris en partenariat avec Imperial Metals III.TO , qui détient une participation de 30 % dans la coentreprise.

Ces autorisations marquent une étape cruciale pour Newmont, qui s'apprête à prendre une décision finale d'investissement concernant le projet d'exploitation par abattage par blocs de Red Chris dans le courant de l'année, a indiqué la société.

Newmont a indiqué qu’elle prévoyait que le projet créerait plus de 1.800 emplois dans le secteur de la construction et soutiendrait environ 1.500 postes d’exploitation en haute saison, tout en augmentant la production de cuivre du Canada d’environ 15 %.

La mine Red Chris a été acquise par Newmont dans le cadre de son acquisition plus large de la société minière australienne Newcrest en 2023. Plus tôt cette année, Newmont avait annoncé qu’elle investirait 1,4 milliard de dollars pour développer les actifs acquis lors du rachat de Newcrest.