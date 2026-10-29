La micro-économie à la rescousse en Europe

Les places européennes s'affichent dans le vert après 1h30 de cotations, portées par des publications trimestrielles d'entreprises globalement bien accueillies. Le CAC 40 progresse de 0,87%, à 7 956 points, le DAX 40 à Francfort avance de 0,98% et le FTSE 100 à Londres signe un gain de 0,28%.

A Paris, la tendance est portée par Renault ( 6,91%), Dassault Systèmes ( 3,82%) ou encore Air Liquide ( 2,87%), alors que Stellantis est victime de prises de bénéfices (-2,89%) après son envolée de 15,38% de la veille.

Dans le détail, les investisseurs saluent le maintien des objectifs de Renault dans un marché sous tension alors que plusieurs autres constructeurs européens ont abaissé leurs prévisions (pas Stellantis).

Air Liquide a publié un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 10%, ou de 3% en comparable et a annoncé des investissements records ainsi qu'un programme de rachat d'actions.

Plusieurs sociétés sont également sur le devant de la scène en dehors de l'indice CAC 40. Technip Energies flambe de 8,96%, après avoir enregistré un bénéfice net de 89,3 MEUR, contre 89,6 MEUR à la même période de 2025 mais reste supérieur aux attentes.

En revanche, Pluxee chute de 14,38%, l'ex-filiale de Sodexo a pourtant publié des résultats pour l'exercice 2026 supérieurs au consensus. Cependant les investisseurs punissent des prévisions qualifiées "d'année de transition" pour 2027.

Dans le reste de l'actualité, les investisseurs ont pris connaissance, hier soir, de la décision de la Réserve fédérale américaine de ne pas toucher à ses taux directeurs. Ils attendent désormais celle de la Banque centrale européenne aujourd'hui à 14h15, qui sera suivie 30 minutes plus tard de la conférence de presse de sa présidente Christine Lagarde. Les analystes misent, comme pour la Fed, sur un statu quo.

Quelques statistiques macro-économiques américaines viendront émailler la séance avec notamment les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage (13h30), l'indice des prix de base PCE (13h30), le PIB trimestriel (13h30).

En attendant, sur le marché des devises, l'euro recule face au billet vert (-0,23%), et se négocie contre 1,1129 USD.

Du côté des matières premières, les prix du pétrole sont en légère baisse. A New York, le WTI cède 0,44%, à 101,38 USD, et à Londres, le Brent de la mer du Nord perd 0,07%, à 110,35 USD.