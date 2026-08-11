La MHRA autorise le Foundayo d'Eli Lilly au Royaume-Uni

L'Agence de régulation des médicaments et produits de santé (MHRA) a fait part, lundi, de son autorisation de l'orforglipron (Foundayo) d'Eli Lilly, faisant du Royaume-Uni le premier pays d'Europe à approuver ce comprimé GLP-1 pour la gestion du poids et le diabète de type 2.

Parallèlement à un régime hypocalorique et à une activité physique accrue, l'orforglipron est autorisé pour la perte et le maintien du poids chez les adultes ayant un IMC de 30 ou plus, ou un IMC compris entre 27 et 30 et présentant au moins une comorbidité liée au poids. Il est également autorisé pour améliorer le contrôle glycémique chez les patients atteints de diabète de type 2 insuffisamment contrôlé.

"Comme pour tous les agonistes des récepteurs GLP-1, il s'agit d'un médicament délivré uniquement sur ordonnance, et la MHRA continuera de surveiller attentivement la sécurité et l'efficacité de l'orforglipron", précise Julian Beach, directeur exécutif de la qualité et de l'accès aux soins de santé de la MHRA.

Le comprimé d'orforglipron est pris une fois par jour, à tout moment de la journée, sans restriction concernant l'alimentation ou la consommation d'eau. Le traitement commence à 0,8 mg, puis la dose est augmentée successivement à 2,5 mg, 5,5 mg, 9 mg, 14,5 mg et 17,2 mg, avec un minimum d'un mois à chaque dosage.

Bien que ce comprimé soit approuvé pour une utilisation au Royaume-Uni, il n'est actuellement pas disponible via le National Health Service (NHS). Comme pour tous les nouveaux traitements, les décisions concernant son utilisation par le NHS suivront les processus établis, notamment une évaluation par le National Institute for Health and Care Excellence (NICE).