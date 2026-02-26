La Metropolitan Bank glisse après une levée de fonds de 179 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

26 février - ** Les actions de la banque communautaire new-yorkaise Metropolitan Bank MCB.N chutent de 7,4 % à 86,93 $ avant la mise sur le marché ** MCB vend 2,1 millions d'actions à 85 $ chacune dans le cadre de l' offre publique pour lever 178,5 millions de dollars

** L'offre d'actions est assortie d'une décote de 9,4 % par rapport à la dernière clôture

** Le produit sera utilisé pour des initiatives de croissance, des investissements et d'autres objectifs ** Le directeur général de MCB, Mark DeFazio, avait manifesté son intérêt pour l'achat de 0,5 million de dollars d'actions dans le cadre de l'offre, selon le prospectus

** UBS Investment Bank et Hovde Group ont été les co-chefs de file de l'opération

** Piper Sandler déclare que cette décision n'est pas surprenante car la direction a laissé entendre qu'elle envisagerait de lever des capitaux une fois que les actions seraient négociées au-dessus de la valeur comptable tangible

** "Nous continuons à considérer Metropolitan comme l'un des rares exemples de croissance dans le secteur bancaire. Nous pensons que le capital supplémentaire donne à MCB un peu plus de poudre sèche pour soutenir une croissance accélérée",déclare Piper Sandler

** MCB avait 10,1 millions d'actions en circulation au 13 février, selon le prospectus

** À la dernière clôture, l'action MCB a baissé de 22,9 % depuis le début de l'année