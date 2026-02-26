 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Metropolitan Bank glisse après une levée de fonds de 179 millions de dollars
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 15:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

26 février - ** Les actions de la banque communautaire new-yorkaise Metropolitan Bank MCB.N chutent de 7,4 % à 86,93 $ avant la mise sur le marché ** MCB vend 2,1 millions d'actions à 85 $ chacune dans le cadre de l' offre publique pour lever 178,5 millions de dollars

** L'offre d'actions est assortie d'une décote de 9,4 % par rapport à la dernière clôture

** Le produit sera utilisé pour des initiatives de croissance, des investissements et d'autres objectifs ** Le directeur général de MCB, Mark DeFazio, avait manifesté son intérêt pour l'achat de 0,5 million de dollars d'actions dans le cadre de l'offre, selon le prospectus

** UBS Investment Bank et Hovde Group ont été les co-chefs de file de l'opération

** Piper Sandler déclare que cette décision n'est pas surprenante car la direction a laissé entendre qu'elle envisagerait de lever des capitaux une fois que les actions seraient négociées au-dessus de la valeur comptable tangible

** "Nous continuons à considérer Metropolitan comme l'un des rares exemples de croissance dans le secteur bancaire. Nous pensons que le capital supplémentaire donne à MCB un peu plus de poudre sèche pour soutenir une croissance accélérée",déclare Piper Sandler

** MCB avait 10,1 millions d'actions en circulation au 13 février, selon le prospectus

** À la dernière clôture, l'action MCB a baissé de 22,9 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

MTRPLTN BANK HLD
88,020 USD NYSE -6,31%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank