La marque « fairlife » de Coca-Cola suspend sa production aux États-Unis à la suite d'un incident informatique ; le cours de l'action chute

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 juillet - ** Les actions du géant des boissons Coca-Cola

KO.N reculent de 1,3 % à 83,80 dollars lors des négociations après clôture ** KO a déclaré que fairlife, une entreprise laitière détenue par KO, a identifié un accès non autorisé par un tiers à une partie de ses systèmes dans le cadre d'une attaque par ransomware ** Cet accès non autorisé concerne notamment les systèmes liés à la production de fairlife; les activités de production de fairlife aux États-Unis sont temporairement suspendues – KO ** KO précise que l’enquête est en cours; la nature et les répercussions de l’incident ne sont pas encore connues ** Les activités de production de Fairlife au Canada ne sont pour l'instant pas affectées ** À la clôture de jeudi, KO affichait une hausse de 21,5 % depuis le début de l'année