 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La marque « fairlife » de Coca-Cola suspend sa production aux États-Unis à la suite d'un incident informatique ; le cours de l'action chute
information fournie par Reuters 16/07/2026 à 22:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 juillet - ** Les actions du géant des boissons Coca-Cola

KO.N reculent de 1,3 % à 83,80 dollars lors des négociations après clôture ** KO a déclaré que fairlife, une entreprise laitière détenue par KO, a identifié un accès non autorisé par un tiers à une partie de ses systèmes dans le cadre d'une attaque par ransomware ** Cet accès non autorisé concerne notamment les systèmes liés à la production de fairlife; les activités de production de fairlife aux États-Unis sont temporairement suspendues – KO ** KO précise que l’enquête est en cours; la nature et les répercussions de l’incident ne sont pas encore connues ** Les activités de production de Fairlife au Canada ne sont pour l'instant pas affectées ** À la clôture de jeudi, KO affichait une hausse de 21,5 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

COCA-COLA CO
84,935 USD NYSE +3,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
84,97 -0,11%
CAC 40
8 377,86 -0,05%
2CRSI
24,34 -8,77%
Or
3 973,98 -2,09%
KALRAY
7,8 -6,25%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank