La marque de bijoux Pandora annonce un début d'année en hausse malgré une baisse des ventes aux États-Unis

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La marque de bijoux Pandora

PNDORA.CO a dépassé mercredi les prévisions de chiffre d'affaires pour le premier trimestre, malgré une baisse de 2 % des ventes à périmètre constant en Amérique du Nord. La nouvelle directrice générale, Berta de Pablos-Barbier, doit en effet relever le défi de relancer la croissance, alors que la guerre en Iran entame la confiance des consommateurs aux États-Unis et en Europe, ses principaux marchés.