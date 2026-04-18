La marine iranienne informe les navires que le détroit d'Ormuz est à nouveau fermé, deux navires signalent des tirs

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(Ajout de détails sur les navires touchés, citation du message radio)

Les navires marchands qui tentaient de traverser le détroit d'Ormuz samedi ont reçu des messages radio de la marine iranienne leur indiquant qu'ils n'étaient pas autorisés à passer, tandis que deux navires ont déclaré avoir été touchés par des tirs, selon des sources maritimes.

Plusieurs navires commerciaux ont tenté de traverser le détroit après avoir reçu un jour plus tôt un avis aux navigateurs indiquant que le passage serait autorisé mais limité aux voies jugées sûres par l'Iran.

Samedi, au moins deux navires ont signalé que des bateaux iraniens avaient tiré des coups de feu, ont déclaré à Reuters des sources de transport et de sécurité maritime. Les incidents ont été signalés dans les eaux situées entre les îles Qeshm et Larak. Les navires ont fait demi-tour sans avoir terminé la traversée, ont déclaré les sources.

L'agence United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) a déclaré avoir reçu un rapport d'incident à 20 milles nautiques au nord-est d'Oman. Le capitaine d'un pétrolier a déclaré qu'il avait été approché par deux canonnières du Corps des gardiens de la révolution islamique qui ont tiré sur le navire. Le pétrolier et son équipage sont sains et saufs.

Un porte-conteneurs a également été touché par des tirs, selon une source de sécurité maritime.

Certains navires ont signalé que la marine iranienne avait diffusé un message VHF indiquant que le détroit d'Ormuz était à nouveau fermé.

"À l'attention de tous les navires, étant donné que le gouvernement américain n'a pas respecté ses engagements lors des négociations, l'Iran déclare que le détroit d'Ormuz est à nouveau complètement fermé. Aucun navire, de quelque type ou nationalité que ce soit, n'est autorisé à passer par le détroit d'Ormuz", indique le message radio.

Des centaines de navires et environ 20 000 marins restent bloqués dans le Golfe, dans l'attente d'un passage par cette voie d'eau essentielle, qui achemine environ 20 % des flux mondiaux de pétrole et de gaz naturel liquéfié.