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La marine iranienne informe les navires par radio que le détroit d'Ormuz est à nouveau fermé, selon des sources maritimes
information fournie par Reuters 18/04/2026 à 13:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Certains navires marchands ont reçu un message radio de la marine iranienne indiquant que le détroit d'Ormuz était à nouveau fermé et qu'aucun navire n'était autorisé à le traverser, ont indiqué des sources maritimes samedi.

Guerre en Iran
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