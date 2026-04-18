La marine iranienne informe les navires par radio que le détroit d'Ormuz est à nouveau fermé, selon des sources maritimes

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Certains navires marchands ont reçu un message radio de la marine iranienne indiquant que le détroit d'Ormuz était à nouveau fermé et qu'aucun navire n'était autorisé à le traverser, ont indiqué des sources maritimes samedi.