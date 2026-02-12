La marge brute trimestrielle de Cisco est inférieure aux estimations, les actions chutent

(Refonte et ajout de commentaires d'analystes et de directeur général aux paragraphes 4 et 6) par Juby Babu

Cisco Systems a publié une marge brute trimestrielle ajustée inférieure aux estimations du marché mercredi, alors que le fournisseur d'équipements de réseau est aux prises avec les retombées d'une augmentation mondiale du prix de la mémoire, ce qui a fait chuter ses actions de 7% dans les échanges prolongés.

La construction rapide d'infrastructures d'intelligence artificielle par des entreprises technologiques américaines telles que OpenAI, Alphabet GOOGL.O et Microsoft MSFT.O a absorbé une grande partie de l'offre mondiale de puces mémoire, ce qui a fait grimper les prix car les fabricants donnent la priorité aux composants pour les centres de données à marge plus élevée plutôt qu'aux appareils grand public.

Cisco CSCO.O fournit l'infrastructure de réseau à haut débit essentielle, avec des commutateurs et des routeurs alimentés par plusieurs types de puces mémoire, qui sous-tend les centres de données exécutant des applications d'intelligence artificielle.

"La forte demande et l'accélération des revenus ont été des éléments clairement positifs pour Cisco ce trimestre, mais la compression des marges a définitivement enlevé un peu d'éclat au rapport", a déclaré Jake Behan, responsable des marchés de capitaux chez Direxion. "La vitesse à laquelle Cisco peut monétiser son carnet de commandes et le transformer en revenus réels sera un élément clé pour la seconde moitié de l'année."

Le fabricant d'équipements de réseau a affiché une marge brute ajustée de 67,5 % pour le deuxième trimestre, inférieure à l'estimation moyenne des analystes de 68,14 %, selon les données compilées par LSEG.

En réponse aux récentes hausses de prix des mémoires , Cisco a déjà augmenté ses propres prix et révise également les conditions contractuelles avec ses partenaires et ses clients, a déclaré le directeur général Chuck Robbins lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs.

Les actions de la société ont augmenté de plus de 11 % depuis le début de l'année après un bond de 30 % en 2025, Wall Street pariant beaucoup sur son potentiel à bénéficier des dépenses importantes en matière d'IA avec ses produits de mise en réseau des centres de données.

"Compte tenu de la forte demande pour nos systèmes Silicon One et nos optiques, nous prévoyons maintenant de prendre des commandes d'IA de plus de 5 milliards de dollars et de comptabiliser plus de 3 milliards de dollars de revenus d'infrastructure d'IA auprès des hyperscalers au cours de l'exercice 2026", a ajouté Robbins.

Cisco prévoit désormais un chiffre d'affaires pour 2026 compris entre 61,2 et 61,7 milliards de dollars, contre une prévision précédente de 60,2 à 61 milliards de dollars.

L'entreprise a déclaré un chiffre d'affaires total de 15,35 milliards de dollars pour le trimestre clos le 24 janvier, dépassant l'estimation moyenne des analystes qui était de 15,12 milliards de dollars.