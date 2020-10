Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Malaisie arraisonne six bateaux de pêche chinois Reuters • 10/10/2020 à 12:06









KUALA LUMPUR, 10 octobre (Reuters) - Les autorités maritimes malaisiennes ont annoncé samedi avoir arrêté 60 ressortissants chinois et arraisonné six bateaux de pêche immatriculés en Chine qui, selon elles, pénétraient dans ses eaux territoriales. La Malaisie a signalé 89 intrusions de la part des garde-côtes et des navires de la marine chinois entre 2016 et 2019. La revendication par la Chine de sa souveraineté sur les ressources de la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale, qui est également une route commerciale majeure, fait l'objet de vives tensions entre Pékin et ses voisins ainsi qu'avec les Etats-Unis. La Chine revendique la souveraineté sur 90% de la mer de Chine méridionale, riche en matières premières et ressources énergétiques, mais la Malaisie, les Philippines, Taiwan et le Vietnam en revendiquent également certaines zones. (Joseph Sipalan, version française Jean-Michel Bélot)

