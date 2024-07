La maison de champagne Vranken Pommery s'attend à une vendange "limité" à cause de la météo

Le groupe Vranken-Pommery a vu ses ventes reculer de 6,7% au premier semestre 2024. ( AFP / PHILIP FONG )

Le groupe Vranken-Pommery est pessimiste sur les rendements de ses vignes. La cause ? Des conditions climatiques "particulièrement défavorables" depuis début 2024. L'entreprise a vu ses ventes chuter de 6,7% au premier semestre.

"En Champagne, les conditions climatiques ont été particulièrement défavorables depuis le début de l'année: gelées de printemps, coulure et millerandage au moment de la fleur et pression mildiou très importantes liées aux forts cumuls de précipitations", relève l'entreprise dans un communiqué. "Ces événements climatiques vont nécessairement limiter le rendement de la vendange 2024", ajoute-t-elle.

Le raisin vendangé en septembre sera vendu sous forme de champagne d'ici quelques années. Mais Vranken-Pommery a déjà "pris la décision de procéder à des arbitrages vers une distribution plus sélective", autrement dit de resserrer son offre au profit de ses "grandes marques", plus rentables.

Des ventes en baisse en début d'année

Le groupe annonce que ses ventes de champagne ont reculé de 6,7% au premier semestre 2024, à 94 millions d'euros . "La baisse des volumes est générale sur l'ensemble des marchés, mais les hausses de prix ont permis d'en amortir les effets", est-il souligné.

L'entreprise figure dans le top 5 des grandes maisons de champagne, derrière le leader incontesté LVMH (Moët & Chandon, Ruinart, Veuve Clicquot...) et au côté de Laurent Perrier, Lanson BCC et Terroirs et Vignerons de Champagne (TEVC).

Elle tire près de 90% de son chiffre d'affaires du champagne mais exploite aussi des vignobles en Provence, en Camargue et dans le Douro (Portugal). Dans ces régions, "les vendanges s'annoncent pour le moment à des niveaux normatifs", donc dans la moyenne.