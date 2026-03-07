La Maison Blanche veut des mesures plus fortes sur les prix de l'énergie

La Maison Blanche a demandé aux agences fédérales d'accélérer leurs efforts pour endiguer la flambée des prix de l'énergie provoquée par le conflit avec l'Iran, entrée dans son huitième jour samedi sans qu'il n'y ait de signes avant-coureurs d'un arrêt des hostilités, selon deux personnes proches du dossier.

De hauts responsables de l'administration américaine poussent ainsi les départements de l'Énergie, des Transports et du Trésor, ainsi que l'Agence de protection de l'environnement, de proposer un éventail de possibles mesures plus large.

L'idée est de mettre l'accent sur celles que le Président américain Donald Trump pourrait mettre en œuvre sans devoir obtenir l'accord du Congrès, a déclaré l'une des sources à Reuters.

Le prix du pétrole brut américain a dépassé le seuil des 90 dollars le baril vendredi, soit un bond de 36% en une semaine, en raison essentiellement de la fermeture de fait du détroit d'Ormuz - axe essentiel du transport d'hydrocarbures - en raison de l'intensification de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran.

Donald Trump s'était engagé à faire baisser les prix de l'énergie au cours de son second mandat, mais depuis sa réélection en novembre 2024, la volatilité et l'incertitude dominent sur les marchés financiers, du fait des soubresauts de sa politique de tarifs douaniers et des troubles géopolitiques.

Vendredi, la Société américaine de financement du développement international a annoncé que les États-Unis fourniraient une réassurance pour les pertes pouvant atteindre 20 milliards de dollars dans la région du Golfe, afin de rassurer les transporteurs de pétrole et de gaz.

(Jarrett Renshaw, Nandita Boseet Timothy Gardner, version française Benoit Van Overstraeten)