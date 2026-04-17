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La Maison Blanche va donner aux agences américaines l'accès au modèle Mythos d'Anthropic, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 17/04/2026 à 01:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la réponse de la Maison Blanche au paragraphe 7)

Le gouvernement américain prévoit de mettre à la disposition des principales agences fédérales une version de Mythos, le modèle d'intelligence artificielle d'Anthropic, alors que l'on craint que l'outil n'augmente fortement les risques de cybersécurité, a rapporté Bloomberg News jeudi.

Annoncé le 7 avril, Mythos est déployé dans le cadre du "Projet Glasswing" d'Anthropic, une initiative contrôlée dans laquelle certaines organisations sont autorisées à utiliser le modèle Claude Mythos de préversion, qui n'a pas encore été publié, à des fins de cybersécurité défensive.

Mythos a découvert des "milliers" de vulnérabilités majeures dans les systèmes d'exploitation, les navigateurs web et d'autres logiciels. Sa capacité à coder à un niveau élevé lui a donné une aptitude potentiellement sans précédent à identifier les vulnérabilités en matière de cybersécurité et à concevoir des moyens de les exploiter, selon les experts.

Selon Bloomberg News, Gregory Barbaccia, responsable fédéral de l'information au Bureau de la gestion et du budget de la Maison Blanche, a indiqué mardi par courriel aux représentants des ministères que l'OMB mettait en place des protections pour permettre à leurs agences de commencer à utiliser Mythos.

"Nous travaillons en étroite collaboration avec les fournisseurs de modèles, d'autres partenaires de l'industrie et la communauté du renseignement pour nous assurer que les garde-fous et les protections appropriés sont en place avant la diffusion éventuelle d'une version modifiée du modèle aux agences", a déclaré Barbaccia dans l'e-mail, dont l'objet était "Accès au modèle Mythos", selon le rapport.

L'email de Barbaccia ne dit pas définitivement que les différentes agences obtiendraient l'accès à Mythos, ni ne fournit un calendrier pour le moment ou la façon dont elles pourraient l'utiliser, a déclaré Bloomberg.

Unfonctionnaire a déclaré que la Maison Blanche travaillait avec les laboratoires d'IA de pointe pour s'assurer que leurs modèles aident à sécuriser les vulnérabilités logicielles critiques, ajoutant que toute nouvelle technologie nécessite une période d'évaluation technique pour la fidélité et la sécurité.

Anthropic n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Anthropic discutait de Mythos avec l'administration Trump, a déclaré le cofondateur Jack Clark lundi, même après que le Pentagone a cessé ses activités avec le laboratoire d'IA américain à la suite d'un différend contractuel.

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