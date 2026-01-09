La Maison Blanche réunit les grandes compagnies pétrolières, les négociants et les foreurs au sujet du Venezuela

La Maison Blanche organise une réunion vendredi avec les principales compagnies pétrolières américaines et internationales pour discuter des investissements potentiels dans le secteur énergétique du Venezuela, alors que l'administration étudie les moyens de relancer la production de brut dans ce pays frappé par les sanctions, selon un responsable de la Maison Blanche.

Les entreprises concernées sont des producteurs, des raffineurs, des négociants et des sociétés de services pétroliers ayant une exposition passée ou potentielle au Venezuela. Le secrétaire d'État Marco Rubio, le secrétaire à l'énergie Chris Wright et le secrétaire à l'intérieur Doug Burgum seront également présents, a précisé le responsable de la Maison-Blanche.

Voici la liste des entreprises qui devraient être présentes, selon un responsable de la Maison Blanche.

- Chevron Corp CVX.N

- Exxon Mobil XOM.N

- ConocoPhillips COP.N

- Continental Resources

- Halliburton HAL.N

- HKN Inc.

- Valero Energy Corp VLO.N

- Marathon Petroleum Corp MPC.N

- Shell SHEL.L

- Trafigura

- Vitol Americas

- Repsol

- Eni ENI.MI

- Aspect Holdings

- Tallgrass Energy

- Raisa Energy

- Hilcorp Energy