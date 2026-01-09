 Aller au contenu principal
La Maison Blanche réunit les grandes compagnies pétrolières, les négociants et les foreurs au sujet du Venezuela
information fournie par Reuters 09/01/2026 à 12:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jarrett Renshaw

La Maison Blanche organise une réunion vendredi avec les principales compagnies pétrolières américaines et internationales pour discuter des investissements potentiels dans le secteur énergétique du Venezuela, alors que l'administration étudie les moyens de relancer la production de brut dans ce pays frappé par les sanctions, selon un responsable de la Maison Blanche.

Les entreprises concernées sont des producteurs, des raffineurs, des négociants et des sociétés de services pétroliers ayant une exposition passée ou potentielle au Venezuela. Le secrétaire d'État Marco Rubio, le secrétaire à l'énergie Chris Wright et le secrétaire à l'intérieur Doug Burgum seront également présents, a précisé le responsable de la Maison-Blanche.

Voici la liste des entreprises qui devraient être présentes, selon un responsable de la Maison Blanche.

- Chevron Corp CVX.N

- Exxon Mobil XOM.N

- ConocoPhillips COP.N

- Continental Resources

- Halliburton HAL.N

- HKN Inc.

- Valero Energy Corp VLO.N

- Marathon Petroleum Corp MPC.N

- Shell SHEL.L

- Trafigura

- Vitol Americas

- Repsol

- Eni ENI.MI

- Aspect Holdings

- Tallgrass Energy

- Raisa Energy

- Hilcorp Energy

Valeurs associées

CHEVRON
159,250 USD NYSE +2,61%
CONOCOPHILLIPS
98,730 USD NYSE +5,06%
ENI
15,950 EUR MIL +1,40%
EXXON MOBIL
122,910 USD NYSE +3,73%
Gaz naturel
3,41 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
32,175 USD NYSE +5,89%
MARATHON PETRO
177,110 USD NYSE +2,64%
Pétrole Brent
62,51 USD Ice Europ -0,30%
Pétrole WTI
58,26 USD Ice Europ -0,21%
REPSOL
15,5550 EUR Sibe +0,29%
SHELL
2 619,000 GBX LSE +2,22%
VALERO ENERGY
191,365 USD NYSE +4,04%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

