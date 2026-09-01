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La Maison Blanche rend publics les termes de l'accord pétrolier conclu avec North American Blue Energy Partners
information fournie par Reuters 01/09/2026 à 02:45
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec des précisions tout au long de l'article)

La Maison Blanche a rendu publics lundi les termes de l'accord pétrolier entre les États-Unis et le Venezuela conclu avec North American Blue Energy Partners.

* Cette annonce intervient quelques jours après la conclusion d’un accordentre Washington et Caracas qui confère aux États-Unis un contrôle partiel sur les réserves pétrolières du Venezuela.

* “NABEP a élaboré un plan ambitieux visant à augmenter rapidement la production en investissant jusqu’à 100 milliards de dollars dans de nouvelles infrastructures pétrolières au Venezuela, ce qui contribuera à stimuler la croissance économique, à soutenir des milliers d’emplois bien rémunérés au Venezuela et à générer des dizaines de milliards dans l’activité économique au sens large”, a déclaré la Maison Blanche.

* Elle a ajouté que les concessions de la société sont régies par la loi vénézuélienne sur les hydrocarbures.

* NABEP, une société pétrolière privée qui est le deuxième plus grand producteur privé de pétrole vénézuélien et un opérateur ayant fait ses preuves, versera, selon les estimations de la Maison Blanche, 200 milliards de dollars de redevances et d’impôts au cours des 25 premières années.

* La société a accordé au Département d’État américain un droit de préemption sur l’achat des 80 % restants de sa production, a précisé la Maison Blanche.

* Elle a également indiqué avoir cédé au Bureau du capital stratégique du Pentagone une participation de 35 % dans sa société mère.

* La Maison Blanche a ajouté que Washington parrainait des pourparlers de réconciliation entre l’Assemblée nationale de 2015 et les autorités intérimaires du Venezuela. Elle a indiqué que ce processus avait déjà abouti à des “réformes significatives” du système judiciaire vénézuélien et à la libération de centaines de prisonniers politiques.

Venezuela

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