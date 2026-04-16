La Maison Blanche n'a pas d'avis sur la potentielle fusion entre United Airlines et American Airlines

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(Ajout des commentaires du sénateur Mike Lee et du Monopoly Busters Caucus dans les paragraphes 4-5)

L'administration Trump n'a pas d'opinion sur les informations selon lesquelles United Airlines UAL.O envisagerait de fusionner avec sa rivale American Airlines AAL.O , a déclaré mercredi à la presse la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt.

"Je sais que c'est une idée qui a été proposée par le secteur privé, mais ce n'est pas quelque chose sur lequel le président ou la Maison Blanche ont une opinion ou sur lequel ils se prononcent", a déclaré Mme Leavitt.

Le directeur général de United Airlines, Scott Kirby, a évoqué la possibilité de fusionner avec American Airlines lors d'une réunion avec le président américain Donald Trump fin février, selon deux sources, ce qui laisse entrevoir la possibilité d'une opération de restructuration de l'industrie susceptible de se heurter à d'importants obstacles réglementaires.

L'idée a déjà suscité des réactions politiques négatives. Le sénateur Mike Lee, qui dirige la sous-commission concurrence du Sénat, a écrit sur X que la proposition était "l'un des actes d'agression d'entreprise les plus malavisés"

Le Monopoly Busters Caucus, un groupe de législateurs démocrates qui se concentrent sur l'application du droit de la concurrence, a déclaré que la proposition ne devrait "jamais voir le jour" et a averti que tout accord de ce type pourrait être annulé même après avoir été approuvé.

"Il n'y a pas de prescription pour rompre les mauvaises affaires", a déclaré le groupe.

Le regroupement de deux des plus grandes compagnies aériennes américaines constituerait la plus grande opération de consolidation depuis plus d'une décennie, ce qui resserrerait encore un marché intérieur déjà dominé par quatre acteurs de taille similaire.

Si l'on tient compte des vols internationaux, United et American étaient déjà les deux plus grandes compagnies aériennes au monde en termes de capacité disponible en 2025, selon les données de l'OAG. Une compagnie aérienne combinée représenterait environ 40 % de la capacité aérienne intérieure des États-Unis sur la base des horaires de 2025, ce qui souligne l'ampleur du défi antitrust.