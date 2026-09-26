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La Maison blanche interdit CNN d'embarquer à bord d'Air Force One, selon le Washington Post
information fournie par Reuters 26/09/2026 à 02:58
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La Maison blanche a interdit à CNN d'accompagner le président américain Donald Trump à bord d'Air Force One lors d'un déplacement prévu samedi dans le Tennessee, a rapporté vendredi le Washington Post, citant deux sources proches du dossier.

(Costas Pitas; version française Camille Raynaud)

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