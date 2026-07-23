La Maison Blanche indique que le vol d'IA devrait être abordé lors de la rencontre entre Trump et Xi prévue plus tard dans l'année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le président Donald Trump devrait aborder la question du vol de technologies américaines en matière d'intelligence artificielle lors de ses entretiens avec le président chinois Xi Jinping, a déclaré jeudi la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt.
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