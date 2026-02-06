La Maison Blanche envisage une enquête antitrust sur les constructeurs de maisons, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les responsables de l'administration Trump envisagent d'ouvrir une enquête antitrust sur les constructeurs de maisons américains, alors que la Maison Blanche intensifie ses efforts pour résoudre la crise de l'accessibilité au logement dans le pays, a rapporté Bloomberg News vendredi.

Un représentant de la Maison Blanche a renvoyé la demande de commentaire de Reuters au ministère de la Justice. Ce dernier n'a pas répondu immédiatement à la demande.

L'une des préoccupations possibles est l'échange d'informations par l'intermédiaire d'une association de constructeurs de maisons appelée Leading Builders of America, qui pourrait être utilisée pour limiter l'offre de logements ou coordonner les prix, ont déclaré à Bloomberg News des personnes au fait des discussions.

Les constructeurs D.R. Horton DHI.N , Lennar LEN.N , PulteGroup PHM.N et Toll Brothers TOL.N , qui comptent parmi les principaux membres de l'association, n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters. L'association Leading Builders of America n'a pas non plus répondu immédiatement aux demandes de Reuters.

Le ministère de la justice pourrait lancer l'enquête dans les prochaines semaines, bien qu'aucune décision définitive n'ait été prise, ont déclaré ces personnes, selon le rapport.

Cette décision intervient quelques jours après la publication d'un rapport selon lequel les constructeurs de logements américains travailleraient sur un projet de construction de près d'un million de "maisons Trump" , à un moment où les consommateurs américains continuent de faire face à des problèmes d'accessibilité financière dans un contexte macroéconomique inflationniste, ce qui freine les ventes de logements dans l'ensemble du pays.