La lutte contre l'obésité s'intensifie à nouveau alors que Novo revient en force dans la course face à Lilly

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* Selon les analystes, Novo pourrait revoir à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année

* Les investisseurs guettent les signes d'un redressement durable

* Le marché américain de la lutte contre l'obésité pourrait atteindre 100 milliards de dollars d'ici la fin de la décennie

* Novo Nordisk publiera ses résultats du deuxième trimestre le 5 août

* Novo doit surmonter des obstacles pour étendre ses activités au-delà de l'obésité et du diabète

par Maggie Fick et Bhanvi Satija

LONDRES, 3 août - Les investisseurs de Novo Nordisk NOVOb.CO n’ont guère trouvé de raisons d’être optimistes au cours d’une période difficile de deux ans marquée par des avertissements sur les résultats, des bouleversements à la direction et une chute du cours de l’action, tandis que son concurrent Eli Lilly

LLY.N prenait une longueur d’avance. Aujourd’hui, ils ont peut-être des raisons d’espérer.

Bien que Novo ait perdu du terrain ces dernières années sur le marché des GLP-1 injectables, le laboratoire danois spécialisé dans le traitement de l’obésité bénéficie d’un coup de pouce grâce à son nouveau médicament amaigrissant Wegovy, qui conserve son avance face au Foundayo, lancé plus récemment par Lilly.

Les deux sociétés se disputent la domination du marché des médicaments contre l’obésité, dont la valeur devrait, selon les analystes, dépasser les 100 milliards de dollars d’ici la fin de la décennie, rien qu’aux États-Unis. L’action Novo a grimpé d’environ 35 % par rapport à son plus bas niveau de mars, la société cherchant à passer à l’offensive – notamment par le biais d’un procès controversé contre Lilly, qu’elle accuse de pratiques commerciales trompeuses sur le marché américain, crucial pour elle.

“Novo n’est plus la même entreprise qu’il y a un an”, a déclaré Morten Gregersen, gestionnaire en chef de portefeuille chez Formuepleje, un gestionnaire d’actifs danois actionnaire de Novo. “Elle est désormais beaucoup plus orientée vers le consommateur et s’est montrée bien plus offensive.”

NOVO CONTRE LILLY: L’HISTOIRE D’UN RETOUR EN FORCE?

Les analystes et les actionnaires chercheront à obtenir de la direction des indices montrant que le redressement de Novo est durable lorsque la société publiera ses résultats du deuxième trimestre le 5 août, et qu’elle est en mesure de rivaliser avec Lilly sur le long terme.

Le laboratoire pharmaceutique américain publiera ses résultats le même jour, et les analystes s’attendent globalement à des ventes solides pour ses médicaments phares injectables destinés à la perte de poids et au diabète, Mounjaro et Zepbound.

Les récentes données d’IQVIA sur les prescriptions suggèrent que la demande pour le Wegovy oral reste plus forte que ce que les analystes avaient initialement prévu et bien supérieure à celle du Foundayo de Lilly, bien que Barclays ait noté que ces chiffres sous-estiment la demande totale pour le Foundayo car ils excluent certains canaux de distribution.

“L’une des craintes était que l’orforglipron de Lilly fasse son apparition et complique considérablement la situation pour le Wegovy oral”, a déclaré James Gordon, analyste chez Barclays, en utilisant le nom générique du Foundayo. “Mais jusqu’à présent… l’orforglipron ne semble pas vraiment avoir eu d’impact sur le produit.”

SOMMES-NOUS À UN POINT D’INFLECTION? Novo a passé l’année 2025 sur la défensive, alors que la pression croissante sur les prix aux États-Unis et la concurrence ont conduit à quatre révisions à la baisse de ses prévisions et fait perdre des milliards à sa capitalisation boursière. L’entreprise a remplacé son directeur général et lancé une restructuration qui a entraîné la suppression de 9 000 emplois.

Cette année, Novo a retrouvé un certain élan grâce au Wegovy oral, lancé aux États-Unis en janvier, ce qui laisse espérer que le pire est peut-être derrière elle. Ce comprimé n’a toutefois pas encore modifié la donne globale. Après avoir dépassé les injections de Wegovy l’année dernière, le Zepbound de Lilly a conservé une avance confortable sur le marché américain, avec un nombre de prescriptions hebdomadaires plus de deux fois supérieur à celui du médicament de Novo ces derniers mois. La capacité de Novo à diversifier ses activités au-delà de l’obésité et du diabète est également remise en question après l’échec récent d’un essai clinique sur un médicament contre les maladies cardiaques .

“La vraie question est… quand le point d’inflexion se produira-t-il? Quel trimestre semble marquer le creux de la vague, et verrons-nous ensuite une reprise de la croissance à partir de ce moment-là?”, a déclaré Rajesh Kumar, analyste chez HSBC.

Il a ajouté que les prévisions pour 2026 s’étaient améliorées, même si cela reflétait en partie le fait que la concurrence des génériques pour le Wegovy arriverait plus tard que prévu initialement, repoussant ainsi une partie de la pression vers 2027 plutôt que de l’éliminer.

NOVO NORDISK CHERCHE À “FAIRE PARLER DE LUI” La rivalité entre Novo et Lilly s’est étendue aux tribunaux. Le mois dernier, Novo a poursuivi Lilly devant un tribunal fédéral américain, l’accusant de publicité mensongère pour avoir utilisé des comparaisons d’efficacité qui omettent son nouveau Wegovy à dose plus élevée. Lilly a nié ces allégations.

Evan Seigerman, analyste chez BMO, a déclaré que Novo se montrait plus “agressif” et tentait de “faire du bruit”, même si le procès avait peu de chances d’avoir un impact significatif.

“C’est un peu comme si l’on utilisait une action en justice comme un moyen de faire de la publicité pour faire évoluer les opinions”, a-t-il déclaré.

D’autres, comme Sven Borho, associé gérant chez Orbimed, ont estimé que cette action en justice aurait du mal à changer la perception aux États-Unis selon laquelle le Zepbound était supérieur au Wegovy. Il a ajouté que Novo devait plutôt conclure des accords dans le domaine de l’obésité pour convaincre le marché de sa capacité à rivaliser avec Lilly sur le long terme. Selon les analystes, Novo pourrait revoir légèrement à la hausse ses prévisions pour l’ensemble de l’année, même si le principal élément positif pourrait être l’absence de crise et de rebondissements .

“Même s’il n’y a pas de révision à la hausse des prévisions, il sera rassurant de savoir que l’entreprise a tourné la page des avertissements sur les résultats”, a déclaré Markus Manns, gestionnaire de portefeuille chez Union Investment.

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