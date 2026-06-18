La loi RICO est mise à contribution dans une série d'affaires visant des avocats spécialisés dans les dommages corporels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par David Thomas et Mike Scarcella

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Des entreprises telles qu’Uber UBER.N , FedEx FDX.N et JM Eagle ont de plus en plus souvent recours à une loi anti-racket vieille de 56 ans, créée pour lutter contre le crime organisé, afin d’intenter des poursuites contre les cabinets d’avocats représentant les plaignants.

Les entreprises de covoiturage et de logistique, les industriels, les assureurs et les constructeurs automobiles ont intenté au moins 20 actions de ce type devant les tribunaux fédéraux américains au cours des deux dernières années. Bon nombre d’entre elles affirment que les avocats déposent des plaintes accompagnées de déclarations de préjudice exagérées ou inventées de toutes pièces, parfois avec l’aide de prestataires médicaux peu scrupuleux, dans le but d’obtenir des indemnisations gonflées. Les poursuites engagées par ces entreprises varient dans les détails, mais elles reposent sur une théorie commune. Elles allèguent que des groupes d’avocats sans scrupules enfreignent la loi sur les organisations racketteuses et corrompues (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) –la loi fédérale adoptée en 1970 pour aider à mettre un frein aux chefs mafieux, souvent protégés par leurs hommes de main, en raison d’un comportement illégal systématique. L’auteur de cette loi, G. Robert Blakey, est décédé le mois dernier à l’âge de 90 ans, selon la faculté de droit de Notre Dame.

Outre son volet pénal, la loi RICO comporte également un volet civil qui permet aux plaignants d’obtenir le triple des dommages-intérêts s’ils prouvent qu’un défendeur a exploité ou géré une entreprise se livrant à des activités de racket pendant une période prolongée.

Les allégations formulées dans la vague d’affaires civiles RICO visant des avocats spécialisés dans les dommages corporels vont de la falsification de documents et de témoignages à la mise en scène d’accidents de la route. Le fabricant de tuyaux en PVC JM Eagle, par exemple, accuse le cabinet d’avocats Simmons Hanly Conroy d’avoir incité ses clients à fournir de faux témoignages « quasi uniformes » sur la manière dont ils sont entrés en contact avec des tuyaux en amiante-ciment. Le cabinet d’avocats a nié toute malversation.

Le constructeur automobile américain Ford Motor Company

F.N a poursuivi plusieurs avocats et cabinets d’avocats californiens en vertu de la loi RICO, les accusant d’avoir frauduleusement gonflé leurs honoraires dans des affaires intentées par des clients automobiles en vertu de la « Lemon Law » (loi sur les véhicules défectueux) de l’État, avec notamment des allégations selon lesquelles un seul avocat aurait facturé plus de 57 heures en une seule journée.

La plupart des affaires ont été intentées par le géant du covoiturage Uber Technologies, qui a engagé des poursuites à Los Angeles, Miami, New York et Philadelphie, ainsi que par l’assureur Roosevelt Road, qui a intenté cinq actions à New York. D’autres affaires sont en cours, intentées par d’autres assureurs et par le fabricant 3M. Leurs résultats ont été limités jusqu’à présent. Sur les 20 actions en justice examinées par Reuters, 14 en sont encore à leurs débuts ou sont en suspens. Une seule a résisté à une requête en irrecevabilité : celle intentée par Uber et FedEx contre le cabinet d’avocats Simon & Simon de Philadelphie, accusé d’avoir orienté des clients vers des prestataires médicaux corrompus qui exagèrent les blessures et créent de faux dossiers médicaux.

« Nous sommes évidemment très encouragés par le fait que, dans notre affaire en Pennsylvanie, nous ayons obtenu gain de cause lors de la phase des requêtes en irrecevabilité, et nous estimons que chacune de nos autres affaires est fondée et qu’elle ira également de l’avant », a déclaré un porte-parole d’Uber. FedEx a indiqué dans un communiqué s’être joint à l’affaire « afin de s’attaquer à des schémas préoccupants observés dans certains accidents de la route et certaines demandes d’indemnisation médicale ».

JM Eagle et Ford ont chacun déclaré être victimes de fraudes et de fautes professionnelles commises par les avocats qui les ont poursuivis en justice. Un porte-parole de 3M et les avocats de Roosevelt Road n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Simon & Simon a rejeté les allégations d’Uber et de FedEx. Le cabinet a déposé des demandes reconventionnelles dans l’affaire de Philadelphie la semaine dernière, affirmant que ces entreprises cherchaient à faire couler son activité et à « dissuader d’autres cabinets spécialisés dans les dommages corporels de connaître le même succès que celui remporté par le cabinet Simon » à leur encontre. Trois affaires – deux intentées par Roosevelt Road et une par Ford – ont été rejetées par des juges fédéraux à New York et en Californie. Les entreprises ont fait appel. Deux autres, l’une de Roosevelt Road et l’affaire opposant JM Eagle au cabinet Simmons, ont été rejetées, mais les entreprises ont été autorisées à modifier leurs demandes . Un avocat du cabinet Simmons a déclaré que la plainte modifiée de JM Eagle « est pour l’essentiel identique à celle qui a déjà été rejetée ».

D’autres avocats visés par des poursuites intentées par Uber et Roosevelt Road ont nié toute faute et ont accusé les entreprises d’utiliser de manière abusive la loi RICO à leur encontre. Des plaignants privés et des procureurs pénaux ont obtenu un certain succès en intentant des actions au titre de la loi RICO contre des avocats. En janvier, un jury fédéral de l’Alabama a déclaré un avocat spécialisé dans les droits de l’homme responsable de racket et de diffamation pour avoir prétendument intenté des poursuites frauduleuses et payé des témoins afin qu’ils livrent de faux témoignages reliant le producteur de charbon Drummond à un groupe paramilitaire colombien violent. Le juge chargé de l’affaire Drummond a déclaré mercredi que le producteur de charbon pouvait obtenir 256 millions de dollars – moins un montant non précisé – de la part de l’avocat Terry Collingsworth , de son cabinet d’avocats et d’autres défendeurs. Collingsworth a déclaré qu’il ferait appel. En 2007, l’un des associés fondateurs du cabinet d’avocats Milberg Weiss Bershad & Schulman avait plaidé coupable d’une accusation de racket dans le cadre d’un vaste stratagème impliquant le versement de pots-de-vin illégaux à des plaignants dans des recours collectifs d’actionnaires.

Les affaires civiles relevant de la loi RICO sont difficiles à mener en justice en raison des exigences complexes pour prouver le bien-fondé d’une plainte, ont expliqué des experts juridiques à Reuters. Les plaignants doivent démontrer non seulement qu’une fraude a eu lieu, mais aussi qu’il existait « une superstructure au-delà des allégations de fraude » – c’est-à-dire que la fraude elle-même s’inscrivait dans un schéma d’activités qui s’est déroulé sur une longue période, a déclaré l’avocat Jeffrey Grell.

« Il y a tellement de points sur lesquels une plainte peut échouer », a déclaré Randy Gordon, professeur de droit à l’université Texas A&M.

Même si ces affaires tombent à l’eau devant les tribunaux, plusieurs des cabinets d’avocats mis en cause affirment que ces poursuites parviennent à nuire à leur activité, notamment en raison du coût élevé de leur défense. Parmi les cabinets chargés de la défense dans les affaires en cours figurent Blank Rome, Hueston Hennigan, Jenner & Block, Kobre & Kim, Milbank, Pillsbury Winthrop Shaw Pittman et Williams & Connolly.

Liakas Law, un cabinet spécialisé dans les dommages corporels à New York et dans le New Jersey, a vu l’un de ses avocats refuser une offre d’emploi déjà acceptée après que le cabinet eut été poursuivi par Roosevelt Road et d’autres assureurs, a déclaré Hank Sheinkopf, porte-parole du cabinet. Ce dernier a nié les allégations, qui portent notamment sur la mise en scène d’accidents de type « trébuchement et chute » et le recrutement d’ouvriers du bâtiment pour simuler ou exagérer des blessures.

Sheinkopf a ajouté que des concurrents avaient également tenté d’utiliser ces accusations de racket pour détourner des clients du cabinet Liakas. « Se défendre contre plusieurs poursuites pour racket devant un tribunal fédéral est extrêmement coûteux, chronophage et perturbant », a déclaré Sheinkopf. « Ces allégations ont également des conséquences évidentes sur la réputation du cabinet, qu’elles soient ou non finalement rejetées. »

Également dans le viseur de Billable Hours cette semaine… - Un ancien avocat spécialisé dans les fusions-acquisitions chez Skadden a décrit comment , après une carrière juridique, s’est lancé dans la direction d’une start-up vendant des hydropulseurs dentaires électriques. - Lisa Cook, gouverneure de la Réserve fédérale, a révélé avoir dépensé près de 1,2 million de dollars pour lutter contre le président Donald Trump, qui souhaitait la licencier en raison d’allégations de fraude hypothécaire qu’elle qualifie de fausses. - La chroniqueuse de Reuters, Sara Randazzo, a interviewé la fondatrice de Diversity Lab, Caren Ulrich Stacy, sur les raisons qui ont contraint l’organisation à fermer ses portes et sur les raisons pour lesquelles ses cabinets d’avocats partenaires de longue date sont pour la plupart restés silencieux. - Les avocats des plaignants pourraient se heurter à des obstacles plus importants pour obtenir le paiement des honoraires liés à un règlement de recours collectif dans certaines affaires.

- Une nouvelle décision rendue par un tribunal fédéral de New York met en évidence l’un des défis auxquels sont confrontés les plaignants qui cherchent à obtenir le remboursement de leurs frais de justice à l’issue de procès remportés contre le gouvernement fédéral.

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