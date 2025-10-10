 Aller au contenu principal
La livre sterling sur un plus bas de deux mois face au dollar
information fournie par AOF 10/10/2025 à 17:38

(AOF) - La livre sterling a poursuivi son recul face au billet vert et s’échangeait même contre 1,3261 dollar en tout début d’après-midi, soit plus bas niveau depuis le mois d’août dernier. Cette tendance a été plus liée à un renforcement de la devise américaine, qu’à un affaiblissement de la monnaie du Royaume-Uni. Le dollar a profité des nombreuses incertitudes politiques au Japon et en France. La livre sterling pourrait toutefois se reprendre la semaine prochaine si les statistiques macro-économiques sont encourageantes, notamment celles sur l’emploi du mois de septembre qui seront dévoilées mardi.

Les investisseurs surveilleront également jeudi les chiffres du PIB britannique du mois d'août.

