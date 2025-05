La livre sterling remonte grâce à une économie britannique plus dynamique que prévu

(AOF) - Le Produit intérieur brut du Royaume-Uni a connu une croissance de 0,7 % au premier trimestre, selon des données préliminaires, contre des attentes à +0,6 % et une hausse 0,1 % sur les trois derniers mois de l’année 2024. Ce taux de croissance de 0,7 % est le plus élevé pour l’économie britannique depuis le premier trimestre 2024 souligne MUFG, qui détaille également que le PIB a été soutenu par les échanges commerciaux et une hausse notable des investissements des entreprises.

Cette bonne nouvelle pour la croissance outre-Manche a logiquement eu pour effet de soutenir la livre sterling face à un panier de devises. Face au dollar, elle s'est nettement appréciée dans la journée avant de s'essouffler un peu. Les effets des avancées commerciales sino-américaines commencent à s'estomper pour le billet vert. Vers 17h30, la livre sterling gagne 0,16% à 1,3287 dollar.