La livre sterling ne devrait guère réagir aux résultats des élections britanniques

Pour Commerzbank, la réaction de la livre aux résultats des élections devrait être modérée. Les spécialistes ne voient vraiment que deux résultats problématiques : soit les travaillistes remportent une victoire écrasante qui rend le marché nerveux, soit Reform UK, le parti d'extrême-droite de Nigel Farage remporte beaucoup plus de voix que prévu.

(AOF) - Si les élections françaises ont accaparé l'attention des investisseurs ces dernières semaines, les électeurs britanniques se rendent ce jeudi 4 juillet aux urnes pour les élections générales. Sur le marché des changes, la devise britannique s'effrite de 0,08% à 1,1805 euro. A la différence de la France, il n'y a pas de surprise à attendre de ce scrutin, qui devrait être remporté haut la main par les travaillistes tandis que les conservateurs devraient enregistrer une défaite historique.

