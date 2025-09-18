La livre sterling fait bonne figure après la BoE

(AOF) - La livre sterling glane 0,08%, à 1,11514 euro, vers 17 heures ce jeudi au crépuscule d'une séance où la Banque d'Angleterre a conservé, quelques heures plus tôt, son taux directeur à 4%, comme anticipé. Le comité de politique monétaire de la BoE a pris cette décision à la faveur de 7 votes contre 2. Deux membres ont voté pour une réduction du taux directeur de 0,25 point de pourcentage, à 3,75 %. L'institution a indiqué qu'une approche progressive et prudente en matière de nouvel assouplissement de la politique monétaire reste appropriée.

"La politique monétaire ne suit pas une trajectoire prédéterminée, et le Comité restera attentif à l'accumulation des données", a précisé la BoE.

"La BoE maintient le cap sur ses taux, mais laisse la porte ouverte à un assouplissement", soutient Jamie Niven, Senior Fixed Income Fund Manager chez Candriam, ajoutant qu'il existe une certaine asymétrie dans les baisses de taux anticipées pour l'année à venir, du moins en termes relatifs.