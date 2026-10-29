La livre reste stable après le « budget de continuité » de Healey

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par Amanda Cooper

La livre sterling est restée globalement stable jeudi, au lendemain de la présentation du budget par le ministre des Finances John Healey , qui a proposé un ensemble de mesures fiscales et budgétaires prudentes destinées à aider les ménages touchés par les « tempêtes économiques mondiales », ce qui n’a eu qu’un impact minime sur les marchés britanniques.

M. Healey a déclaré qu’il augmenterait les impôts des banques, des opérateurs de jeux d’argent, des épargnants et des propriétaires, tout en renforçant les règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée pour les places de marché en ligne — telles qu’Amazon AMZN.O et eBay EBAY.O — ainsi qu’en introduisant des mesures visant à atténuer l’impact de la hausse des factures d’énergie.

La livre sterling GBP= , qui est la devise majeure la plus performante face au dollar ce mois-ci, avec une hausse de 0,52 %, s’est stabilisée en fin de séance à 1,3325 dollar. Elle a également progressé d’un montant similaire face à l’euro

EURGBP= en octobre, ce qui a conduit la monnaie unique européenne à son plus bas niveau depuis 17 mois.

L'euro s'échangeait en dernière cotation en baisse de 0,1 % à 83,62 pence, dans l'attente d'une décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne , qui devrait maintenir inchangés les taux de la zone euro plus tard dans la journée de jeudi.

M. Healey a déclaré mercredi qu’il utiliserait une partie de sa marge de manœuvre pour atteindre son principal objectif budgétaire, qui a été ramené à 15 milliards de livres sterling (20 milliards de dollars contre une estimation précédente de 24 milliards de livres sterling, tout en respectant ses engagements en matière d’assainissement des finances publiques malgré le choc lié à la guerre en Iran.

« Un “budget de continuité” offrant une marge de manœuvre budgétaire avec un potentiel de hausse relègue au second plan les risques budgétaires perçus pesant sur la livre sterling », a déclaré Lefteris Farmakis, stratège en devises chez Barclays, à propos de la livre sterling dans une note plus générale sur le budget.

Les investisseurs et les analystes ont estimé mercredi que le budget laissait les perspectives budgétaires britanniques globalement inchangées, ce qui pourrait être considéré comme un élément positif.

« Nous pensons que le budget d’aujourd’hui signifie que la livre sterling peut continuer à bénéficier d’une incertitude politique moindre au Royaume-Uni par rapport à d’autres pays. Nous restons positionnés à l’achat sur la paire livre sterling/dollar », ont déclaré les stratèges de BNP Paribas dans une note.

Le budget n’a guère modifié les anticipations du marché concernant la réunion de la Banque d’Angleterre prévue la semaine prochaine. Les opérateurs anticipent pleinement une hausse des taux de la BoE le 5 novembre, ainsi qu’une deuxième hausse d’ici février, selon les marchés monétaires 0#GBPIRPR .

La Réserve fédérale a laissé ses taux inchangés la veille, comme largement anticipé, choisissant de reporter toute modification des coûts d’emprunt jusqu’après les élections de mi-mandat américaines de la semaine prochaine, dans l’attente de nouvelles données sur l’inflation, que la banque centrale a qualifiée de « toujours élevée ».

(1 dollar = 0,7503 livre)