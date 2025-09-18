La livraison de la cargaison du vaisseau spatial Northrop à l'ISS est prévue pour jeudi après un problème de logiciel

(Ajout d'une déclaration de la Nasa et d'informations générales)

La Nasa a repris mercredi soir son projet d'amarrer un vaisseau cargo sans équipage à la Station spatiale internationale après avoir résolu un problème d'arrêt prématuré du moteur causé, selon elle, par une "sauvegarde prudente" dans les paramètres du logiciel du véhicule.

(L 'arrivée du vaisseau spatial Cygnus XL, construit par Northrop Grumman et transportant 4 990 kg) de fret et de matériel scientifique, est prévue vers 7h18 EDT (1118 GMT) jeudi, a indiqué l'agence spatiale américaine.

Le vaisseau spatial est une variante plus grande du vaisseau cargo Cygnus de Northrop et a été lancé pour la première fois dimanche depuis la Floride à bord d'une fusée SpaceX, pour une mission de routine visant à livrer de manière autonome les fournitures à l'ISS et à son équipage international de sept astronautes.

Mardi, le moteur principal du vaisseau spatial s'est éteint plus tôt que prévu alors qu'il remontait son orbite pour se rendre à l'ISS, ce qui a conduit la Nasa à annuler l'arrivée prévue mercredi matin.

"La trajectoire de Cygnus XL a placé le vaisseau spatial à une distance de sécurité derrière la station spatiale pendant que les ingénieurs évaluaient le vaisseau et développaient son plan de combustion alternatif", a déclaré la Nasa dans un communiqué publié mercredi soir.

Un système d'alerte précoce a déclenché une commande d'arrêt et mis fin à la combustion du moteur principal en raison d'une mesure de protection prudente dans les paramètres du logiciel", a expliqué l'agence

Lorsque Cygnus s'approchera de l'ISS tôt jeudi matin, l'astronaute de la Nasa Jonny Kim utilisera le bras robotique extérieur de 57 pieds de long de la station, le Canadarm2 de l'Agence spatiale canadienne, pour capturer le vaisseau spatial et le garer à un port d'entrée. Il y restera jusqu'en mars 2026.

Le Cygnus de Northrop et la capsule Dragon de SpaceX d'Elon Musk sont les deux vaisseaux spatiaux sur lesquels la Nasa compte pour transporter des fournitures et des expériences de recherche vers et depuis l'ISS, un laboratoire de la taille d'un terrain de football qui est en orbite autour de la Terre depuis plus de 25 ans.