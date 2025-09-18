 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
45 386,10
+1,33%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La livraison de la cargaison du vaisseau spatial Northrop à l'ISS est prévue pour jeudi après un problème de logiciel
information fournie par Reuters 18/09/2025 à 05:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une déclaration de la Nasa et d'informations générales)

La Nasa a repris mercredi soir son projet d'amarrer un vaisseau cargo sans équipage à la Station spatiale internationale après avoir résolu un problème d'arrêt prématuré du moteur causé, selon elle, par une "sauvegarde prudente" dans les paramètres du logiciel du véhicule.

(L 'arrivée du vaisseau spatial Cygnus XL, construit par Northrop Grumman et transportant 4 990 kg) de fret et de matériel scientifique, est prévue vers 7h18 EDT (1118 GMT) jeudi, a indiqué l'agence spatiale américaine.

Le vaisseau spatial est une variante plus grande du vaisseau cargo Cygnus de Northrop et a été lancé pour la première fois dimanche depuis la Floride à bord d'une fusée SpaceX, pour une mission de routine visant à livrer de manière autonome les fournitures à l'ISS et à son équipage international de sept astronautes.

Mardi, le moteur principal du vaisseau spatial s'est éteint plus tôt que prévu alors qu'il remontait son orbite pour se rendre à l'ISS, ce qui a conduit la Nasa à annuler l'arrivée prévue mercredi matin.

"La trajectoire de Cygnus XL a placé le vaisseau spatial à une distance de sécurité derrière la station spatiale pendant que les ingénieurs évaluaient le vaisseau et développaient son plan de combustion alternatif", a déclaré la Nasa dans un communiqué publié mercredi soir.

Un système d'alerte précoce a déclenché une commande d'arrêt et mis fin à la combustion du moteur principal en raison d'une mesure de protection prudente dans les paramètres du logiciel", a expliqué l'agence

Lorsque Cygnus s'approchera de l'ISS tôt jeudi matin, l'astronaute de la Nasa Jonny Kim utilisera le bras robotique extérieur de 57 pieds de long de la station, le Canadarm2 de l'Agence spatiale canadienne, pour capturer le vaisseau spatial et le garer à un port d'entrée. Il y restera jusqu'en mars 2026.

Le Cygnus de Northrop et la capsule Dragon de SpaceX d'Elon Musk sont les deux vaisseaux spatiaux sur lesquels la Nasa compte pour transporter des fournitures et des expériences de recherche vers et depuis l'ISS, un laboratoire de la taille d'un terrain de football qui est en orbite autour de la Terre depuis plus de 25 ans.

Valeurs associées

NORTHROP GRUMMAN
577,070 USD NYSE -0,41%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 18.09.2025 06:00 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * KERING ... Lire la suite

  • Les membres du Conseil de sécurité des Nations unies votent sur une résolution appelant à un cessez-le-feu et à un accès humanitaire sans restriction à Gaza, au siège de l'ONU à New York, le 4 juin 2025 ( AFP / Leonardo Munoz )
    Gaza: pression sur les Américains au Conseil de sécurité de l'ONU
    information fournie par AFP 18.09.2025 05:55 

    Le Conseil de sécurité de l'ONU se prononce une nouvelle fois jeudi sur un texte réclamant un cessez-le-feu et l'accès humanitaire à Gaza, un projet porté par la majorité des membres qui veulent tenter d'agir malgré les vetos américains répétés. Les dix membres ... Lire la suite

  • Le ministre de la Santé américain Robert Kennedy Jr. témoigne devant une commission sénatoriale, à Washington, le 4 septembre 2025 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Andrew Harnik )
    Aux Etats-Unis, une réunion sur les recommandations vaccinales sous haute tension
    information fournie par AFP 18.09.2025 05:13 

    Des experts récemment nommés par le ministre de la Santé de Donald Trump et pour beaucoup décriés vont réexaminer jeudi les recommandations vaccinales faites aux Américains, suscitant une vive inquiétude chez nombre de scientifiques. "Les enjeux sont considérables", ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 17/09/2025
    Top 5 IA du 17/09/2025
    information fournie par Libertify 18.09.2025 05:00 

    Au programme ce matin : Forvia , PayPal, Sodexo , TotalEnergies , Valeo . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank