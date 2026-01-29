La liste des investissements dans le secteur de l'énergie de Carlyle, qui convoite des actifs de Lukoil d'une valeur de 22 milliards de dollars

Carlyle Group CG.O est sur le point d'acquérir la plupart des actifs étrangers du producteur de pétrole russe Lukoil LKOH.MM , initialement évalués à 22 milliards de dollars par les analystes.

Ni Lukoil ni Carlyle n'ont révélé le prix de la vente, qui doit encore être approuvée par l'Office of Foreign Assets Control, l'agence américaine chargée d'administrer les sanctions. Le Trésor américain avait donné à Lukoil jusqu'au 28 février pour céder son portefeuille mondial.

L'achat prévu de Lukoil marque la dernière expansion des avoirs énergétiques de Carlyle, qui comprennent déjà des participations dans des actifs pétroliers et gaziers américains prouvés, développés et productifs (PDP), des infrastructures intermédiaires et des plates-formes d'énergie renouvelable.

Voici un résumé des principaux actifs et transactions de Carlyle dans le secteur de l'énergie, mettant en évidence son empreinte sur les combustibles fossiles et les énergies propres:

Actifs internationaux de Lukoil (en cours) - Carlyle a accepté d'acquérir la majeure partie du portefeuille international de Lukoil, y compris des champs pétrolifères, des raffineries et des stations-service.

L'opération reste soumise à l'autorisation de l'OFAC et à d'autres approbations réglementaires.

BASF Coatings business (2025) - Carlyle, aux côtés de Qatar Investment Authority, a conclu un accord pour acheter une participation majoritaire dans les activités de revêtements de BASF BASFn.DE , évaluant l'unité à 7,7 milliards d'euros (9,21 milliards de dollars).

Partenariat pétrolier et gazier américain PDP (2025) - Carlyle, via son unité Asset-Backed Finance, s'est engagé à hauteur de 2 milliards de dollars avec Diversified Energy pour investir dans des actifs pétroliers et gaziers américains existants, prouvés et développés, en se concentrant sur des champs à longue durée de vie et générateurs de liquidités.

Carlyle ABF a déployé près de 8 milliards de dollars depuis 2021.

Revera Energy (2025) - Carlyle a lancé Revera Energy, une plateforme indépendante de solutions d'infrastructures énergétiques.

En Australie, le portefeuille de Revera comprend un système de stockage en batterie de 250 MW/700 MWh en cours de construction. Elle dispose d'un pipeline de plus de 750 MW de stockage de batteries supplémentaires, de 2,3 GW d'énergie solaire, de 1,4 GW d'énergie éolienne et d'un projet d'hydrogène vert de 1 GW.

Au Royaume-Uni, Revera fait avancer 1,2 GW de projets de stockage en batterie à un stade avancé.

Investissement de transition d'Amp Energy (2021)- Carlyle a engagé environ 374 millions de dollars dans la plateforme renouvelable mondiale d'Amp Energy , qui a développé des capacités de production d'énergie renouvelable et fait avancer des projets supplémentaires et de stockage en batterie en phase avancée de développement ou de construction dans le monde entier.

SierraCol (2020) - Carlyle a créé SierraCol en 2020 après avoir acheté des actifs à Occidental Petroleum OXY.N et sa production de 45 000 barils d'équivalent pétrole par jour en fait le plus grand producteur indépendant de Colombie. En 2025, Carlyle cherchait un acheteur pour SierraCol pour environ 1,5 milliard de dollars.

Participation dans NGP Energy Capital Management - Carlyle détient une participation importante dans NGP, une société nord-américaine d'investissement dans les ressources naturelles qui gère 25 milliards de dollars d'actifs énergétiques en amont et en aval (midstream). En 2012, Carlyle a acquis une participation de 47,5 % dans NGP.