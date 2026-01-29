 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La liste des investissements dans le secteur de l'énergie de Carlyle, qui convoite des actifs de Lukoil d'une valeur de 22 milliards de dollars
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 16:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Carlyle Group CG.O est sur le point d'acquérir la plupart des actifs étrangers du producteur de pétrole russe Lukoil LKOH.MM , initialement évalués à 22 milliards de dollars par les analystes.

Ni Lukoil ni Carlyle n'ont révélé le prix de la vente, qui doit encore être approuvée par l'Office of Foreign Assets Control, l'agence américaine chargée d'administrer les sanctions. Le Trésor américain avait donné à Lukoil jusqu'au 28 février pour céder son portefeuille mondial.

L'achat prévu de Lukoil marque la dernière expansion des avoirs énergétiques de Carlyle, qui comprennent déjà des participations dans des actifs pétroliers et gaziers américains prouvés, développés et productifs (PDP), des infrastructures intermédiaires et des plates-formes d'énergie renouvelable.

Voici un résumé des principaux actifs et transactions de Carlyle dans le secteur de l'énergie, mettant en évidence son empreinte sur les combustibles fossiles et les énergies propres:

Actifs internationaux de Lukoil (en cours) - Carlyle a accepté d'acquérir la majeure partie du portefeuille international de Lukoil, y compris des champs pétrolifères, des raffineries et des stations-service.

L'opération reste soumise à l'autorisation de l'OFAC et à d'autres approbations réglementaires.

BASF Coatings business (2025) - Carlyle, aux côtés de Qatar Investment Authority, a conclu un accord pour acheter une participation majoritaire dans les activités de revêtements de BASF BASFn.DE , évaluant l'unité à 7,7 milliards d'euros (9,21 milliards de dollars).

Partenariat pétrolier et gazier américain PDP (2025) - Carlyle, via son unité Asset-Backed Finance, s'est engagé à hauteur de 2 milliards de dollars avec Diversified Energy pour investir dans des actifs pétroliers et gaziers américains existants, prouvés et développés, en se concentrant sur des champs à longue durée de vie et générateurs de liquidités.

Carlyle ABF a déployé près de 8 milliards de dollars depuis 2021.

Revera Energy (2025) - Carlyle a lancé Revera Energy, une plateforme indépendante de solutions d'infrastructures énergétiques.

En Australie, le portefeuille de Revera comprend un système de stockage en batterie de 250 MW/700 MWh en cours de construction. Elle dispose d'un pipeline de plus de 750 MW de stockage de batteries supplémentaires, de 2,3 GW d'énergie solaire, de 1,4 GW d'énergie éolienne et d'un projet d'hydrogène vert de 1 GW.

Au Royaume-Uni, Revera fait avancer 1,2 GW de projets de stockage en batterie à un stade avancé.

Investissement de transition d'Amp Energy (2021)- Carlyle a engagé environ 374 millions de dollars dans la plateforme renouvelable mondiale d'Amp Energy , qui a développé des capacités de production d'énergie renouvelable et fait avancer des projets supplémentaires et de stockage en batterie en phase avancée de développement ou de construction dans le monde entier.

SierraCol (2020) - Carlyle a créé SierraCol en 2020 après avoir acheté des actifs à Occidental Petroleum OXY.N et sa production de 45 000 barils d'équivalent pétrole par jour en fait le plus grand producteur indépendant de Colombie. En 2025, Carlyle cherchait un acheteur pour SierraCol pour environ 1,5 milliard de dollars.

Participation dans NGP Energy Capital Management - Carlyle détient une participation importante dans NGP, une société nord-américaine d'investissement dans les ressources naturelles qui gère 25 milliards de dollars d'actifs énergétiques en amont et en aval (midstream). En 2012, Carlyle a acquis une participation de 47,5 % dans NGP.

Guerre en Ukraine

Valeurs associées

BASF
46,010 EUR XETRA +0,15%
Gaz naturel
7,46 USD NYMEX 0,00%
OCCIDENTAL PETROLEUM
46,145 USD NYSE +2,94%
Pétrole Brent
71,02 USD Ice Europ +3,32%
Pétrole WTI
65,65 USD Ice Europ +3,35%
THE CARLYLE GRP
59,4650 USD NASDAQ -1,78%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank