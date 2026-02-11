La Libye attribue des blocs d'exploration pétrolière et gazière au consortium Chevron et Repsol-TOPC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Chevron a obtenu une licence d'exploration dans le bassin S4 de Sirte en Libye lors du dernier appel d'offres pour le pétrole et le gaz, a déclaré mercredi la National Oil Corporation (NOC).

Un consortium composé de Repsol et de la société turque TOPC a également obtenu une licence d'exploration pour le bassin C3 de la Libye, a ajouté la NOC.