 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Libye attribue des blocs d'exploration pétrolière et gazière au consortium Chevron et Repsol-TOPC
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 12:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du nom dans la signature.)

Chevron a obtenu une licence d'exploration dans le bassin S4 de Sirte en Libye lors du dernier appel d'offres pour le pétrole et le gaz, a déclaré mercredi la National Oil Corporation (NOC).

Un consortium composé de Repsol et de la société turque TOPC a également obtenu une licence d'exploration pour le bassin C3 de la Libye, a ajouté la NOC.

Valeurs associées

CHEVRON
182,260 USD NYSE -0,18%
Gaz naturel
3,12 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
70,21 USD Ice Europ +1,64%
Pétrole WTI
65,36 USD Ice Europ +1,73%
REPSOL
15,5550 EUR Sibe +0,29%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank