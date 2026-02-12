La BID accordera 1,3 milliard de dollars au Salvador en 2026 pour des programmes sociaux

Le président de la Banque interaméricaine de développement (BID), Ilan Goldfajn, à Sao Paulo, le 28 février 2024. ( AFP / NELSON ALMEIDA )

La Banque interaméricaine de développement (BID), institution financière basée à Washington, va accorder au Salvador 1,3 milliard de dollars en 2026 pour financer des programmes sociaux, a annoncé officiellement mercredi le gouvernement salvadorien.

Cette décision fait suite à une réunion entre le président salvadorien Nayib Bukele et une délégation du BID dirigée par son président, Ilan Goldfajn.

"1,3 milliard de dollars supplémentaires pour le logement, le tourisme, la santé et l'éducation", a déclaré M. Bukele sur le réseau social X.

Lors de la rencontre, Ilan Goldfajn a indiqué qu’ils avaient échangé sur l’initiative "El Salvador Crece" (Le Salvador se développe), un programme multisectoriel visant à créer des emplois et améliorer la vie des Salvadoriens.

Le président du BID a qualifié la réunion de "très bonne" sur X, soulignant qu’elle contribuait à renforcer l’alliance entre le Salvador et l’institution financière.

Créée en 1959, la Banque interaméricaine de développement (BID ou Inter-American Development Bank, IDB) est une institution financière internationale basée à Washington. Elle a pour mission de financer des projets de développement économique, social et institutionnel en Amérique latine et dans les Caraïbes, tout en favorisant l’intégration commerciale régionale.