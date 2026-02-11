La Libye attribue de nouveaux blocs pétroliers et gaziers à Chevron, Eni et d'autres, dans le cadre du premier cycle d'octroi de licences depuis 2007

QatarEnergy, l'espagnol Repsol et le turc TPOC parmi les autres gagnants

La Libye reste politiquement divisée, ce qui entraîne souvent des fermetures de puits de pétrole

De nouveaux contrats favorables aux investisseurs visent à atteindre l'objectif de 2 millions de bpj

La Libye a attribué mercredi des blocs d'exploration pétrolière et gazière à des compagnies pétrolières étrangères, dont Chevron CVX.N , Eni ENI.MI , QatarEnergy et Repsol REP.MC , dans le cadre de son premier cycle d'octroi de licences en près de deux décennies, alors qu'elle cherche à revitaliser le secteur malgré les divisions politiques persistantes.

La National Oil Corporation (NOC) a annoncé les gagnants de son premier appel d'offres depuis 2007, attribuant des zones clés dans les bassins terrestres de Sirte et Murzuq et des blocs offshore dans le bassin de Sirte de la Méditerranée, riche en gaz.

Ces attributions témoignent d'un regain d'intérêt, les investisseurs étrangers se méfiant depuis des années de l'environnement opérationnel de la Libye, qui a sombré dans le chaos après le renversement, en 2011, du dirigeant de longue date Mouammar Kadhafi.

Le pays reste politiquement divisé entre des administrations rivales à l'est et à l'ouest, et les différends concernant la banque centrale et les revenus pétroliers conduisent fréquemment à des déclarations de force majeure sur des champs pétroliers clés.

Le cycle d'octroi de licences, au cours duquel cinq des 20 blocs proposés ont été attribués, fait suite à un accord d'exploitation pétrolière de 25 ans conclu le mois dernier avec les sociétés françaises TotalEnergies TTEF.PA et ConocoPhillips COP.N .

Le président de la National Oil Corporation, Massoud Suleman, a déclaré à la presse que des divergences concernant les engagements en matière de forage et les participations ont fait que plusieurs blocs n'ont pas été attribués lors du dernier cycle d'octroi de licences. Il a déclaré que les résultats seraient utilisés pour améliorer les futures conditions contractuelles afin de s'aligner sur le marché mondial.

M. Suleman a également déclaré qu'il pourrait y avoir d'autres négociations sur les zones qui n'ont pas fait l'objet d'offres lors de ce cycle.

Eni et QatarEnergy ont obtenu les droits sur la zone offshore 01 dans le bassin de Syrte, renforçant ainsi leur partenariat stratégique qui s'est étendu à l'ensemble de la Méditerranée.

Un consortium distinct composé de Repsol, de la société hongroise MOL MOLB.BU et de la société publique turque TPOC a remporté la zone offshore 07, également dans le bassin de Syrte.

Chevron a obtenu la licence d'exploration Sirte S4, marquant un retour significatif dans le bassin onshore le plus prolifique de Libye.

Dans le sud du bassin de Murzuq, la compagnie pétrolière nigériane Aiteo a obtenu la licence M1, ce qui représente une rare entrée d'un indépendant africain dans le secteur amont du pays.

L'inclusion du TPOC turc dans deux licences distinctes, dont le bloc onshore C3 avec Repsol, met en évidence les liens entre Ankara et Tripoli, où est basé le gouvernement d'unité nationale reconnu internationalement et dirigé par le Premier ministre Abdulhamid Dbeibah.

L'entrée de QatarEnergy dans le secteur offshore aux côtés d'Eni pourrait indiquer que la Libye cherche potentiellement à exploiter l'expertise gazière de Doha alors que le pays vise à augmenter les exportations de gaz vers l'Europe d'ici 2030.

Le cycle a utilisé un nouveau modèle de contrat, plus favorable aux investisseurs, pour remplacer les conditions rigides qui dissuadaient auparavant les investissements. La Libye vise une capacité de production de 2 millions de barils par jour (bpd) par rapport à la production actuelle d'environ 1,4 million de bpd.

"La Libye est un pays prioritaire dans le portefeuille de Repsol, qui y voit un potentiel continu grâce à des investissements ciblés dans l'exploration, l'amélioration de la production et l'optimisation des infrastructures ", a déclaré Repsol à Reuters dans un communiqué.