La Juventus n'est pas à vendre, disent les Agnellis, qui rejettent l'offre du géant de la crypto-monnaie Tether

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'offre de Tether valorise le club turinois à 1,1 milliard d'euros

La holding de la famille Agnelli, Exor, rejette la proposition

Exor cherche à céder certains actifs italiens

L'achat de la Juventus pourrait redorer l'image de l'entreprise de cryptographie en Europe

La Juve en proie à des difficultés financières et sportives

La famille Agnelli n'a pas l'intention de vendre la Juventus au groupe de crypto-monnaie Tether ou à qui que ce soit d'autre, a déclaré samedi le directeur général de sa holding, rejetant l'offre choc de Tether pour le club de football le plus titré d'Italie.

"La Juventus, notre histoire et nos valeurs ne sont pas à vendre", a déclaré le directeur général d'Exor, John Elkann, qui portait un sweat à capuche de l'équipe lors d'une rare allocution vidéo publiée sur le site internet du club de Serie A basé à Turin.

Tether, dont le siège social se trouve au Salvador et qui est dirigé par l'Italien Paolo Ardoino, un supporter de la Juventus, a déclaré vendredi qu'il avait soumis une proposition entièrement en espèces pour acheter la participation d'Exor dans le club.

Tether a déclaré qu'elle ferait une offre publique d'achat pour les actions restantes de la Juventus JUVE.MI au même prix et qu'elle prévoyait d'investir un milliard d'euros pour soutenir le club connu en Italie sous le nom de Juve si l'opération se concrétisait.

La société de crypto-monnaie offre à Exor 2,66 euros par action, selon une source familière avec le dossier, ce qui valorise la Juventus à un peu plus d'un milliard d'euros (1,17 milliard de dollars) et offre une prime de 21 % par rapport au cours de clôture de l'action de la Juventus, qui était de 2,19 euros.

Exor EXOR.AS , société cotée à Amsterdam, a déclaré dans un communiqué que son conseil d'administration avait rejeté l'offre à l'unanimité et qu'il n'avait "aucune intention de vendre ses actions dans la Juventus à une tierce partie".

La Juventus n'a pas réalisé de bénéfice net annuel depuis près de dix ans et ses actions sont en baisse de 27 % depuis le début de l'année.

LE STABLECOIN TETHER INDEXÉ SUR LE DOLLAR

Tether, l'émetteur d'un stablecoin indexé sur le dollar américain, appelé USDT, a déjà acquis une participation de plus de 10 % dans la Juventus cette année, devenant son deuxième plus grand actionnaire.

En acquérant un club de football européen, Tether - dont les activités font l'objet d'une surveillance réglementaire croissante de la part de l'UE - pourrait espérer gagner en crédibilité auprès de l'establishment du continent, tout en renforçant sa popularité.

Tether a déclaré qu'elle proposait d'acheter les 65,4 % du capital social de la Juventus détenus par Exor, sans divulguer officiellement de prix.

Exor, principal actionnaire du constructeur automobile Stellantis STLAM.MI et qui contrôle le constructeur de voitures de sport Ferrari RACE.MI , a rationalisé son portefeuille italien.

Cette année, il a accepté la vente du fabricant de camions Iveco à l'indien Tata Motors TAMO.NS , et a déclaré lundi qu'il était en pourparlers avec le groupe de médias grec Antenna pour vendre ses activités d'information , y compris deux grands journaux et trois stations de radio populaires.

Une vente de la Juventus serait probablement considérée comme le signe le plus clair du désengagement progressif de la famille vis-à-vis de son pays d'origine. Les liens de la famille avec le club remontent à 1923, date à laquelle Edoardo Agnelli en est devenu le président, et Elkann a déclaré en novembre que la famille n'avait pas l'intention de vendre des actions .

Les investisseurs, menés par Exor, ont injecté environ un milliard d'euros d'argent frais dans la Juventus au cours des sept dernières années.

LA JUVENTUS A CONNU DES DIFFICULTÉS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES

La Juventus a remporté le championnat italien 36 fois, plus que toute autre équipe, mais a connu des difficultés depuis son neuvième titre consécutif en 2020. Elle occupe actuellement la septième place de la Serie A.

La Juventus, qui a accueilli des stars telles que Michel Platini, Roberto Baggio, Alessandro Del Piero et Cristiano Ronaldo, a aidé les Agnellis à établir un consensus et à gagner en popularité en Italie.

Son soutien a résisté aux scandales financiers et aux matches truqués, le dernier en date remontant à 2023, lorsqu'une affaire de fausse comptabilité liée à l'échange de joueurs a conduit à un retrait de 10 points en Serie A.

La Juventus a également joué un rôle moteur dans la tentative avortée de lancer une Super Ligue européenne avec une douzaine d'autres grands clubs en 2021, défiant ainsi l'autorité de l'UEFA, l'instance dirigeante du football européen.

Comme d'autres grandes équipes de Serie A, elle a eu du mal à rester compétitive sur le plan financier face à la domination croissante de la Premier League anglaise et des grands clubs européens comme le Real Madrid, le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain.

L'USDT de Tether représente plus de la moitié du marché des stablecoins indexés sur le dollar, selon la Banque d'Italie.

Sa capitalisation boursière s'élevait à environ 186 milliards de dollars vendredi. Le jeton est adossé à des bons du Trésor américain et à des dollars, et Tether est l'un des 20 plus grands détenteurs de dette publique américaine.

Les "stablecoins" sont des jetons numériques qui visent à maintenir une valeur stable grâce à un rattachement un à un à une monnaie traditionnelle. Ils sont garantis par des réserves, des obligations d'État ou des dépôts. (1 $ = 0,8519 euro)