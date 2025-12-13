Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Rennes prend le derby breton contre Brest
information fournie par So Foot•13/12/2025 à 18:53
Rennes 3-1 Brest
Buts : Lepaul (24
e
), Al-Tamari (25
e
) et Meïté (87
e
) pour le SRFC // Baldé (13
e
) pour le SB29
information fournie par AFP Video•13.12.2025•18:21•
Jean-Pierre Papin, ex-attaquant star de l'OM, a désormais un santon provençal à son effigie. Les bénéfices de la vente de la figurine seront reversés à l'association "Neuf de Cœur", qui vient en aide aux familles d’enfants souffrant de lésions cérébrales.
Multi bulli, multi gentil. Quelques jours après avoir subi les cheveux de Jules Koundé, Francfort a suffisamment récupéré pour doucher Augsburg (1-0) . Francfort est cinquième, et talonne Hoffenheim au classement. Menacé de relégation la saison dernière, Christian ...
Lire la suite
