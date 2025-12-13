 Aller au contenu principal
Rennes prend le derby breton contre Brest
13/12/2025

Rennes prend le derby breton contre Brest

Rennes prend le derby breton contre Brest

Rennes 3-1 Brest

Buts : Lepaul (24 e ), Al-Tamari (25 e ) et Meïté (87 e ) pour le SRFC // Baldé (13 e ) pour le SB29

Plus d’informations à venir sur sofoot.com…

CG, au Roazhon Park pour SOFOOT.com

Sport
