 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Porté par Salah et (surtout) Ekitiké, Liverpool retrouve la victoire en championnat
information fournie par So Foot 13/12/2025 à 18:26

Porté par Salah et (surtout) Ekitiké, Liverpool retrouve la victoire en championnat

Porté par Salah et (surtout) Ekitiké, Liverpool retrouve la victoire en championnat

Liverpool 2-0 Brighton

Buts : Ekitiké (1 ère et 60 e )

Mo et moi , prix du drama de l’automne 2025 ?…

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • A Marseille, un santon à l'effigie de la star du football Jean-Pierre Papin
    A Marseille, un santon à l'effigie de la star du football Jean-Pierre Papin
    information fournie par AFP Video 13.12.2025 18:21 

    Jean-Pierre Papin, ex-attaquant star de l'OM, a désormais un santon provençal à son effigie. Les bénéfices de la vente de la figurine seront reversés à l'association "Neuf de Cœur", qui vient en aide aux familles d’enfants souffrant de lésions cérébrales.

  • Avec Salah et (surtout) Ekitiké, Liverpool retrouve la victoire en championnat
    Avec Salah et (surtout) Ekitiké, Liverpool retrouve la victoire en championnat
    information fournie par So Foot 13.12.2025 18:02 

    Liverpool 2-0 Brighton Buts : Ekitiké (1 ère et 60 e ) C’était la dernière ?… UL pour SOFOOT.com

  • Hoffenheim et Francfort dans le top 5 de Bundesliga
    Hoffenheim et Francfort dans le top 5 de Bundesliga
    information fournie par So Foot 13.12.2025 17:50 

    Multi bulli, multi gentil. Quelques jours après avoir subi les cheveux de Jules Koundé, Francfort a suffisamment récupéré pour doucher Augsburg (1-0) . Francfort est cinquième, et talonne Hoffenheim au classement. Menacé de relégation la saison dernière, Christian ... Lire la suite

  • Griezmann régale avec l'Atlético
    Griezmann régale avec l'Atlético
    information fournie par So Foot 13.12.2025 16:33 

    Atlético de Madrid 2-1 Valence Buts : Koke (17 e ), Griezmann (74 e ) pour l’Atlético // Beltrán (63 e ) pour Valence Grizou est éternel.… AC pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank