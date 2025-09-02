 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La justice italienne réduit l'amende de concurrence de 1,1 milliard d'euros infligée à Amazon
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 12:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un tribunal administratif italien a réduit l'amende de 1,13 milliard d'euros (1,32 milliard de dollars) imposée à Amazon AMZN.O en 2021 par l'autorité italienne de la concurrence pour abus présumé de position dominante, selon un jugement rendu mardi.

Le tribunal administratif du Latium a confirmé les principales conclusions de l'autorité de régulation, mais a déclaré que le montant de l'amende devait être recalculé, arguant que l'autorité de surveillance n'avait pas expliqué de manière adéquate les raisons de l'inclusion d'une augmentation discrétionnaire de 50 %.

L'arrêt ne précise pas le montant révisé.

Si l'on déduit la majoration de 50 % du montant initial de 1,13 milliard d'euros , l'amende finale s'élèverait à environ 750 millions d'euros, selon les calculs de Reuters.

Amazon n'a pas commenté la décision dans l'immédiat.

La société a été condamnée à l'origine à une amende pour avoir restreint la concurrence dans les services de logistique du commerce électronique en Italie. À l'époque, il s'agissait de l'une des plus lourdes sanctions imposées à un géant américain de la technologie en Europe.

(1 dollar = 0,8542 euro)

Valeurs associées

AMAZON.COM
229,0000 USD NASDAQ -1,12%
