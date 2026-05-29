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La justice française relance le dossier de la montée de LVMH au capital d'Hermès
information fournie par Zonebourse 29/05/2026 à 12:00

Le parquet de Paris a annoncé la mise en examen de l'avocat suisse Alexandre Montavon dans le cadre de l'enquête sur la montée de LVMH au capital d'Hermès, rapporte Reuters. Cette opération avait déclenché il y a plus de dix ans une bataille boursière et judiciaire entre les deux groupes de luxe. En fin de matinée, LVMH avançait de 1,62% pendant que Hermès progressait de 1,74%.

Mis en examen pour complicité d'abus de confiance, l'avocat suisse est soupçonné d'avoir participé au détournement d'actions Hermès appartenant à Nicolas Puech, héritier de la famille fondatrice du groupe, au profit de LVMH.

Selon le parquet, les enquêteurs s'intéressent notamment à son rôle de conseil et d'administrateur de la société offshore Dilico, que l'Autorité des marchés financiers (AMF) avait identifiée comme un véhicule utilisé pour transférer des titres Hermès vers des établissements liés au groupe de Bernard Arnault.

Cette évolution judiciaire relance l'attention sur les conditions dans lesquelles LVMH est entré au capital de son rival Hermès. Révélée en 2010, cette montée au capital avait déclenché plusieurs années de bataille boursière et judiciaire entre les deux groupes et conduit l'AMF à infliger à LVMH, en 2013, une amende de 8 MEUR pour manquement à ses obligations déclaratives.

Nicolas Puech, 83 ans, affirme pour sa part avoir été privé à son insu d'une participation aujourd'hui valorisée à plus de 10 MdsEUR. Dans une plainte déposée à Paris fin 2023, il accusait son ancien gestionnaire de fortune, Eric Freymond, décédé en 2025, ainsi que d'éventuels complices, d'avoir détourné ses actifs.

" Comme indiqué en décembre, LVMH et son actionnaire réaffirment avec force n'avoir, à aucun moment, détourné des actions de la société Hermès International, de quelque façon que ce soit ou à l'insu de quiconque."

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1 commentaire

  • 12:37

    La justice n a pas d autres sujets plus brulants?

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