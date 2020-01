La joint-venture hongkongaise d'Union AM obtient l'agrément PFM en Chine

(NEWSManagers.com) -

BEA Union Investment Management Limited, la joint-venture réunissant l'allemand Union Asset Management et le hongkongais The Bank of East Asia, a annoncé en fin de semaine dernière avoir obtenu des autorités chinoises l'agrément PFM (Private Securities Investment Fund Manager). Cet agrément permettra au groupe de développer des produits d' investissement " onshore " pour les investisseurs qualifiés en Chine.

La JV disposait déjà d'une licence WFOE (Wholly Foreign-Owned Enterprise) depuis 2017. Cette licence, un préalable requis pour obtenir un agrément PFM, permet aux sociétés étrangères de distribuer leurs produits et services auprès de clients institutionnels et high-net-worth en Chine, sans besoin de partenaire local.