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La Hongrie complète sa flotte de Gripen de Saab avec deux appareils supplémentaires
information fournie par Zonebourse 24/06/2026 à 12:03

Le renforcement de l'armée de l'air hongroise porte à 18 le nombre d'avions de combat Gripen exploités par le pays pour ses missions nationales et au sein de l'OTAN.

Saab fait savoir que la Hongrie a réceptionné deux chasseurs Gripen C, une livraison qui intervient dans le cadre de l'avenant au contrat signé en janvier 2024 entre l'Administration suédoise du matériel de défense (FMV) et le ministère hongrois de la Défense.

Avec cette livraison, la Hongrie exploite désormais une flotte de 18 appareils Gripen C/D, composée de 16 Gripen C et de 2 Gripen D, destinés à la protection de l'espace aérien hongrois et de celui de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN).

Selon Saab, l'ajout de ces deux avions renforcera les capacités opérationnelles de l'armée de l'air hongroise. Lars Tossman, directeur de la division Aeronautics du groupe, souligne que la flotte hongroise utilise les Gripen depuis 20 ans et bénéficiera, grâce au contrat de soutien et de maintenance, d'une forte disponibilité ainsi que de mises à niveau continues pour au moins les dix prochaines années.

Saab abandonne 3% vers midi à Stockholm, dans un contexte de repli général des valeurs de la défense européenne.

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