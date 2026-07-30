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La hausse hebdomadaire des demandes d'allocations chômage aux États-Unis est moins importante que prévu
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 14:39
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le nombre d'Américains ayant déposé une demande d'allocations chômage a augmenté moins que prévu la semaine dernière, ce qui suggère que la situation sur le marché du travail est restée stable. Les demandes initiales d'allocations chômage au niveau des États ont augmenté de 9 000 pour s'établir à 197 000 en données corrigées des variations saisonnières pour la semaine close le 25 juillet, a indiqué jeudi le ministère du Travail. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur 200 000 demandes pour cette semaine.

Cette hausse a partiellement annulé la baisse enregistrée la semaine précédente, qui avait ramené le nombre de demandes à son plus bas niveau depuis fin 1969. Les demandes ont tendance à être volatiles en juillet, période durant laquelle les constructeurs automobiles mettent généralement leurs usines à l'arrêt pour effectuer la maintenance annuelle et le rééquipement.

Cette année, General Motors a maintenu en activité la plupart de ses usines d’assemblage, tandis que Ford Motor Company a annulé les arrêts traditionnels de ses usines de camions. Cela pourrait avoir faussé le modèle utilisé par le gouvernement pour éliminer les fluctuations saisonnières des données relatives aux demandes d’allocations chômage. Les économistes ont indiqué que le marché du travail restait dans une dynamique de « recrutement lent, licenciements lents ». Mercredi, la Réserve fédérale a maintenu son taux d’intérêt de référence au jour le jour , dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 %. Trois membres du comité de politique monétaire de la banque centrale américaine ont exprimé leur désaccord. Ils « préféraient » une hausse d’un quart de point de pourcentage. Le nombre de personnes percevant des allocations chômage après une première semaine d’aide, indicateur indirect de l’embauche, a baissé de 7 000 pour s’établir à 1,782 million (chiffre corrigé des variations saisonnières) au cours de la semaine close le 18 juillet, selon le rapport sur les demandes d’allocations chômage. Ces demandes dites « continues » couvraient la période durant laquelle le gouvernement a interrogé les ménages pour établir le taux de chômage du mois de juillet. Il existe un risque à la hausse concernant le taux de chômage ce mois-ci. Une enquête du Conference Board publiée mardi a montré que la part des consommateurs considérant que les emplois étaient « abondants » a chuté en juillet à son plus bas niveau depuis février 2021. Le taux de chômage est passé de 4,3 % en mai à 4,2 % en juin, principalement en raison du départ de personnes de la population active.

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