La hausse du pétrole inquiète les investisseurs boursiers américains

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les prix du brut dépassent les 100 dollars à la suite du conflit avec l'Iran

* Les actions américaines ont moins baissé que de nombreux indices mondiaux

* Les investisseurs estiment que les risques de marché pourraient dépendre de la durée du conflit

(Mise à jour des commentaires de Trump et des réactions du marché) par Lewis Krauskopf

La flambée des prix du pétrole ébranle les investisseurs américains, qui se préparent à une hausse encore plus marquée des prix de l'énergie, susceptible d'ébranler l'économie et de nuire encore davantage aux actions.

Le bond de 50 % du brut américain CLc1 , qui a atteint son niveau le plus élevé en plus de trois ans, est l'une des conséquences financières les plus importantes de la guerre américano-israélienne contre l'Iran, alors que les investisseurs continuent de calibrer les retombées économiques et commerciales des attaques lancées il y a un peu plus d'une semaine.

"C'est un choc", a déclaré Michael Reynolds, vice-président de la stratégie d'investissement chez Glenmede. "C'est inattendu, et les gens et les investisseurs doivent comprendre ce que cela signifie en temps réel, au fur et à mesure que les événements se déroulent."

La hausse des prix du pétrole et du gaz risque d'entraîner une augmentation des coûts pour les entreprises à forte consommation d'énergie, d'éroder les budgets de dépenses discrétionnaires des consommateurs et de susciter des inquiétudes quant à l'inflation, ce qui pourrait empêcher la Réserve fédérale d'abaisser les taux d'intérêt.

Les prix des actions et des obligations ont augmenté et le pétrole a fortement chuté lundi en fin de journée à la suite des remarques du président Donald Trump à CBS News, selon lesquelles la guerre contre l'Iran est "très complète".

Alors qu'ils évaluent la fin possible du conflit, les investisseurs ont déclaré qu'ils attendaient de voir comment l'Iran et Israël pourraient réagir et dans quelle mesure les expéditions d'énergie reprendraient à travers le détroit d'Ormuz, un point d'étranglement critique.

CORRECTION DU MARCHÉ OU PIRE?

Michael Reynolds et d'autres investisseurs se sont efforcés d'élaborer des scénarios pour le cas où le pétrole atteindrait des sommets qui n'étaient pas envisagés quelques jours auparavant.

Lundi, le pétrole brut américain et le pétrole brut Brent

LCOc1 ont tous deux dépassé les 100 dollars le baril, un niveau que les investisseurs considèrent comme susceptible de provoquer de nouvelles turbulences sur les marchés boursiers. À un moment donné lundi, les matières premières ont frôlé les 120 dollars, bien qu'elles aient fini sous les 100 dollars, tandis que le brut américain était à 83 dollars le baril dans les échanges après le règlement suite aux commentaires de Trump. Le brut américain s'est établi à 67,02 dollars le 27 février, dernière séance avant les frappes américano-israéliennes.

Entre-temps, la volatilité des actions a grimpé en flèche. L'indice de volatilité Cboe .VIX a dépassé lundi les 30 pour la première fois depuis près d'un an, alors qu'il était inférieur à 20 à la fin du mois de février. Bien que les baisses des actions américaines aient été modérées par rapport à d'autres régions du monde, l'indice de référence S&P 500 .SPX était en baisse de 2,6 % par rapport à son record historique de fin janvier. Les principaux indices boursiers ont terminé en hausse lundi, après avoir fortement chuté en début de séance.

Les stratèges de Yardeni Research ont déclaré mardi dernier qu'ils s'attendaient à une correction de 10 % du marché boursier.

"Maintenant, nous ne pouvons pas exclure un marché baissier et même une récession", a déclaré la société dans une note dimanche.

PÉTROLE ET ACTIONS: PLUS ÉTROITEMENT LIÉS

La flambée des prix du pétrole s'est accompagnée d'une corrélation de plus en plus étroite avec le marché boursier.

La corrélation sur 20 jours entre le S&P 500 et le pétrole brut américain s'élevait à -0,813 lundi matin, selon les données du LSEG, une forte relation inverse qui montre qu'ils ont tendance à évoluer dans des directions opposées.

Les stratèges de la Deutsche Bank, qui se demandent si la situation de l'Iran pourrait entraîner une baisse plus importante des risques, ont déclaré dans une note lundi que le choc des prix du pétrole est "l'un des plus graves de l'histoire", mais que les investisseurs tablent sur "un conflit de courte durée plutôt que de longue durée".

Bien que les actions et le pétrole soient généralement considérés comme des marchés distincts, les investisseurs en actions ont parfois suivi de près la trajectoire du pétrole, en particulier après des fluctuations extrêmes des prix.

Au début de l'année 2022, un bond du pétrole au-delà de 120 dollars le baril après le début du conflit en Ukraine a coïncidé avec des baisses des prix des actions. En 2015-2016, les investisseurs craignaient que la faiblesse des prix du pétrole, le brut américain tombant sous les 30 dollars le baril, ne soit le signe d'une faiblesse économique généralisée.

DOULEUR À LA POMPE POUR LES CONSOMMATEURS

L'accent est à nouveau mis sur les ramifications économiques de la hausse des prix du pétrole.

Selon les économistes de JPMorgan, chaque augmentation de 10 % du prix du pétrole devrait se traduire par un ralentissement de 15 à 20 points de base de la croissance du PIB.

"Les effets pourraient également être non linéaires, avec des pics de prix du pétrole plus importants produisant un impact encore plus important sur la croissance", ont déclaré les économistes de JPMorgan dans une note.

Les économistes de JPMorgan et d'autres analystes ont averti que les retombées économiques dépendent probablement de la durée pendant laquelle les prix du brut resteront élevés.

Pour l'instant, la hausse du prix du brut entraîne une augmentation des prix à la pompe. La moyenne nationale pour l'essence est passée à 3,478 dollars le gallon lundi, contre 2,902 dollars il y a un mois, selon les données du groupe d'automobilistes AAA. Il s'agit du niveau le plus élevé depuis l'été 2024, selon le groupe.

"Du point de vue du consommateur moyen, les prix du pétrole sont à peu près... aussi viscéraux que possible, simplement parce qu'il faut faire le plein", a déclaré Kevin Gordon, responsable de la recherche et de la stratégie macroéconomiques chez Charles Schwab.

En effet, les actions des entreprises les plus dépendantes des dépenses discrétionnaires sont parmi les plus vulnérables à la hausse des prix du pétrole. Les compagnies aériennes, pour lesquelles le carburant représente 20 à 25 % des coûts unitaires, selon Morningstar, ont vu leurs actions mises à mal, l'indice S&P 1500 des compagnies aériennes de passagers .SPCOMAIR ayant baissé d'environ 11 % depuis le début du conflit.

À UNE MANCHETTE D'UN RENVERSEMENT DE TENDANCE?

Comme l'ont souligné les événements de lundi, les investisseurs craignent que la situation ne change à tout moment.

Dans une note datée de lundi, Larry Adam, directeur des investissements de Raymond James, a déclaré que la société de gestion de patrimoine s'attendait à ce que le conflit soit "relativement de courte durée". La société a maintenu son objectif de prix de fin d'année pour le pétrole brut américain à 55-60 dollars le baril. Les investisseurs sont également attentifs à la manière dont Donald Trump a changé de cap sur des politiques sensibles au marché au cours de son mandat. En particulier, il a assoupli ses politiques tarifaires générales du "Jour de la libération" en avril dernier, ce qui a provoqué un net rebond des prix des actifs initialement malmenés.

"Nous ne sommes plus qu'à une ligne d'accord de cessez-le-feu d'un retournement de situation très agressif", a déclaré Kevin Gordon.